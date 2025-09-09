Slušaj vest

Pilar Rubio i Serhio Ramos u braku su od 2019. i ljubav im je donela četvoricu sinova, Serhija, Alehandra, Maksima i Marka.

O pozantom tandemu se svašta zna, a ono što je bilo nepoznato o njenom braku sa Serhijem Ramosom, Pilar Rubio je otkrila gostujući u emisiji "La Resistencia", kontroverznog španskog voditelja Davida Bronkana, poznatom po intrigantnim pitanjima kakvo je svakako bilo i ono koje je postavio supruzi Serhija Ramosa i svojoj koleginici s obzirom na to da ona od 2014. vodi "El Hormiguera".

Pilar Rubio supruga Serhia Ramosa Foto: printscreen/Instagram/pilarrubio

Bronka ju je pitao koliko puta nedeljno vodi ljubav sa svojim suprugom. "Svaki dan! Ponekad i po nekoliko puta dnevno. Naravno, kada nisam u Madridu na snimanju emisije", odgovorila je Pilar i izazvala reakcije u studiju. Voditelj se nadovezao: "Pa nije ni čudo što imate četvoro dece".

"A kod mene suša, ne dođem do tog broja ni za godinu dana", komentarisali su njenu izjavu.

Screenshot 2025-09-09 122618.jpg
Pilar Rubio supruga Serhia Ramosa Foto: printscreen/Instagram/pilarrubio

Pitanje o intimnim odnosima nije joj predstavljalo problem, na ono koje se ticalo njene voditeljske plate nije želela da odgovori što je takođe deo intime. Međutim, Pilar je pristala da otkrije koliko novca ima na bankovom računu. "Samo 52 hiljade evra, i to je to", rekla je, a mi primetismo ovo "samo".

Pomenuta cifra jeste sitnica u odnosu na više desetine miliona evra na koliko se procenjuje bogastvo njenog muža.

(Kurir.rs/Žena)

Pilar Rubio Ramos
Vanda1.jpg
kristina-janjic.jpg
untitled1.jpg

