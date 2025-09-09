Slušaj vest

Holivudska zvezda Čarli Šin u svjim memoarima „The Book of Sheen“ prvi put je otvoreno govorio o odluci da promeni prezime i krene očevim putem.

Od Karlosa Irvina Esteveza do Čarlija Šina

Rođen kao Karlos Irvin Estevez, glumac je otkrio da je odluku doneo na početku saradnje sa menadžerkom Glenis Liberti. Tada je odlučio da usvoji prezime koje je već koristio njegov otac, legendarni glumac Martin Šin, rođen kao Ramon Antonio Gerard Estevez.

„Rekao sam joj da ću koristiti prezime Šin, i dok sam gledao kako ga ispisuje na vrhu praznog lista papira, shvatio sam da mi se zaista dopada kako izgleda,“ napisao je Čarli.

Pogledajte u galeriji kultne scene iz serije "Dva i po muškarca" koja mu je donela planetarnu popularnost:

Serija Dva i po muškarca donela je veliku zaradu Čarli Šinu , ali i Džon Krajeru i Angustu Džonsu.

Blagoslov oca i nova faza karijere

Pre konačne odluke, glumac je razgovarao sa ocem i dobio njegovu podršku:

„Sedeo sam sa tatom nedelju dana ranije i dobio njegov blagoslov za promenu prezimena. Rekao sam mu koliko mi je važno da ga počastim time što ću nositi njegovo umetničko ime,“ otkrio je.

Kako dodaje, sve je imalo logiku – njegov brat Emilio je već koristio porodično prezime Estevez, dok je Čarli želeo da nastavi očev put kao Šin.

Keli Preston, Čarli Šin Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Želja za novim identitetom

Ipak, memoari otkrivaju i lični motiv:

„Korišćenje prezimena Šin omogućilo mi je da zatvorim vrata neuspesima u školi i sportu koji su mi se vezivali za prezime Estevez. Nisam se stideo tog imena, ali ako sam već započinjao novi život i karijeru, želeo sam da zvučim drugačije,“ priznao je glumac.

Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Martin Šin – karijera i kajanje zbog odluke

Martin Šin je davne 1958. godine odlučio da promeni svoje ime iz Ramona Esteveza u Martin Šin, kako bi se lakše probio u svetu glume u kojem je tada postojala jaka diskriminacija prema latino imenima. Tokom decenija postao je velika zvezda na Brodveju, u filmovima i serijama, a najpoznatiji je po ulozi u hit drami „The West Wing“.

Čarli Šin Foto: Markus Wissmann / Alamy / Profimedia

Ipak, Martin je u više navrata priznao da žali zbog odluke: iako mu je umetničko ime otvorilo mnoga vrata, smatra da bi voleo da je uspeo i pod svojim pravim imenom.

