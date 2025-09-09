Milano u tišini oplakuje Đorđa Armanija: Supštene zastave, zatamnjeni izlozi na prodavnicama i suze
Modni svet se oprostio od Đorđa Armanija u intimnoj i dostojanstvenoj ceremoniji održanoj u ponedeljak, 8. septembra. Prema njegovoj želji, na sahrani se okupilo tek tridesetak najbližih ljudi u maloj crkvi San Martino in Rivalta, selu s jedva stotinak stanovnika u opštini Pjačenca, gde je veliki dizajner i rođen 1934. godine.
Nakon ceremonije, telo je položeno u porodičnu grobnicu u kojoj već počivaju njegov otac Ugo, majka Marija i brat Serđo.
Iz poštovanja prema porodici, okolni putevi bili su privremeno zatvoreni kako bi se obezbedila potpuna privatnost događaja.
Među retkim zvanicima našli su se Armanijeva sestra Rosana, dugogodišnji partner Pantaleo Del'Orco i sestrić Andrea, zajedno sa svojim sestrama Silvanom i Robertom, koje već godinama imaju važnu ulogu u modnoj kući.
Istog dana, Milano je odao posebno priznanje ovom vrhunskom dizajneru.
Prodavnice "Giorgio Armani" bile su zatvorene i prekrivene zatamnjenim izlozima, dok je gradonačelnik Đuzepe Sala proglasio dan žalosti pridruživši se svojoj koleginici Keti Taraskoni iz Pjačence. Zastave na zgradama gradske skupštine i na slavnom Trgu katedrale spuštene su na pola koplja u znak poštovanja prema čoveku koji je svojim radom obeležio italijansku i svetsku modu.
Podsetimo, Đorđo Armani preminuo je 4. septembra u 91. godini. Njegova smrt obeležena je u Italiji trodnevnom žalošću koja se završila skromnim, ali duboko dirljivim ispraćajem – upravo onakvim kakav je i sam priželjkivao.
