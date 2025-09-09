Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Džeki Čen, glumac kog obožava ceo svet, kako zbog uloga u kojima uvek predstavlja hrabrog borca za pravdu, tako i zbog mirne i normalne pojave, neuobičajene za jednu planetarnu zvezdu, i pored globalnog uspeha i popularnosti uspeo je da ostane prizeman.

Kako je jednom prilikom istakao, u tome mu, između ostalog pomažu misli i citati kojima se u životu vodi.

Upravo ove rečenice su od ključnog značaja kada je u pitanju poštovanje koje zavređuje kroz sve ove godine svog bivstvovanja u kinematografiji, ali i javnom životu generalno.

Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027 u Beogradu Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Džeki Čen je u jednom intervjuu, na pitanje novinara da li je zadovoljan svojim životom govorio o tome koje su to misli kojima se vodi, a koje su mu znatno pomogle da postane ovo što je danas - čovek pre svega:

Foto: Instagram/Budućnost Srbije

Vaš težak posao san je svake nezaposlene osobe.

Vaše nemirno dete san je svakoga ko nema dece.

Vaš mali dom san je svakog beskućnika.

Vaš mali kapital san je svakog dužnika.

Vaše loše zdravlje san je svakog bolesnika s neizlečivom bolešću.

Vaš mir, Vaš miran san, vaša pristupačna hrana, san je svakog ko ima rat u zemlji.

Džeki Čen, glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

Džeki Čen Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia