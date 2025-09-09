Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Najveći majstor akcionog filma kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

Džeki Čen je jedan od najvećih akcionih glumaca svih vremena. Za razliku od većine holivudskih zvezda koje koriste kaskadere, on sam izvodi sve svoje kaskaderske akrobacije – od skakanja sa zgrada, preko borbe sa više protivnika, do spuštanja niz nebodere. Upravo mu je ta posvećenost donela svetsku slavu, ali i bezbroj povreda.

Zbog neverovatno rizičnih scena, Džeki Čen i njegov tim kaskadera našli su se na crnoj listi svih osiguravajućih kompanija. Nijedna kompanija ne želi da pokrije njihove povrede, pa Džeki decenijama sam plaća sve medicinske troškove – i za sebe i za svoje ljude.

Najopasniji trenuci njegove karijere

Tokom svoje bogate filmske karijere, Džeki Čen je preživeo povrede koje bi mnoge zauvek odvojile od kamere:

1986. dok je snimao film „Božji oklop“, pao je sa drveta i udario glavom o stenu. Lobanja mu je pukla, a deo kosti mu je ušao u mozak. Hitna operacija mu je spasila život, ali mu je do kraja života ostala metalna pločica u glavi.

Hitna operacija mu je spasila život, ali mu je do kraja života Više puta je slomio rebra, prste i nos.

Pretrpeo je teške povrede kičme i karlice od padova sa visine.

Opekotine i duboki posekotine bile su česte tokom borbenih scena.

Uprkos svemu, nikada nije odustao od svog stila.

Kaskaderski tim Džekija Čena – porodica na velikom platnu

Džeki Čen ne rizikuje sam. Decenijama ima čuveni kaskaderski tim, tim vrhunskih kaskadera koji sa njim izvode najopasnije scene u istoriji filma.

Pošto nijedna osiguravajuća kompanija ne želi da ih pokrije, Džeki lično pokriva sve medicinske troškove kada se povrede. On se stara da njegovi ljudi imaju finansijsku podršku čak i kada ne mogu da rade zbog povreda. Zato ga kaskaderi vide kao člana porodice, a njihova veza ide dalje od samog posla.

Cena legendarnog statusa

Decenije samostalnog izvođenja kaskaderskih akrobacija ostavile su trajne posledice na njegovo zdravlje, ali su ga i učvrstile kao ikonu akcionog filma. Džeki Čen će zauvek biti upamćen kao najveći majstor akcionog filma – čovek koji je pokazao da su strast i posvećenost neprocenjive.

