Slušaj vest

Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027 u Beogradu Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

Iako je planetarno popularan decenijama unazad, ipak postoje činjenice o njemu koje su malo poznate, čak i njegovim najvećim fanovima širom sveta.

Džeki Čen je nesumnjivo jedna od najvećih sila u svetu filma – glumac koji je uspeo da premosti Istok i Zapad, ostavljajući svoj trag i u Hong Kongu i u Holivudu. Od kultnih filmova poput „Špic sata“ do ranih klasika poput „Točkovi na obrocima“, njegovo delo uključuje desetine nezaboravnih ostvarenja.

Foto: Instagram/Budućnost Srbije

Živa legenda Holivuda i azijske kulture iza sebe ima bogatu višedecenijsku karijeru, koja je počela još šezdesetih godina prošlog veka i tokom koje je Džeki snimio više od 150 filmova.

Za to vreme je, onoliko koliko je moguće u slučaju zvezde njegovog kalibra, uspevao da sačuva svoju privatnost, ali mnogi interesantni detalji o njemu su nam nepoznati, a ovo je samo delić zanimljivosti o njegovom životu.

Pogledajte u galeriji izbor iz njegovih uloga:

1/8 Vidi galeriju Džeki Čen Foto: LAURENT BENHAMOU / Sipa Press / Profimedia Slično, Profimedia, Gervot / Panoramic / Profimedia

Umalo je umro zbog svoje težnje ka savršenstvu

Dok je snimao "Božiji oklop" (1986), slavni Džeki Čen je skočio sa zida na drvo za potrebe jedne scene. Nezadovoljan time kako je sve izgledalo na ekranu, tražio je da to uradi ponovo, ali je u drugom pokušaju promašio granu, pao s 12 metara visine, slomio lobanju i deo kosti mu se zabio u moždano tkivo.

Džeki Čen na pormociji svoje biografije Foto: Printscreen/Instagram/jackiechan

Srećom, hitna operacija mu je spasila život i on je ubrzo bio dobro.

Izvrstan je operski pevač

Džeki Čen, malo je reći, ume da peva! On je školovan operski pevač i izdao je 11 studijskih albuma i devet kompilacija, a čak je pevao u nekoliko kineskih sinhronizacija "Diznijevih" filmova.

Džeki Čen Foto: Gervot / Panoramic / Profimedia

Džeki Čen zna osam jezika

Uz to je poliglota jer govori: mandarinski, kantonski, engleski, nemački, korejski, japanski, tajlandski i američki znakovni jezik.

Ne zove se Džeki

Njegovo pravo ime je Čan Kong-Sang, a nadimak Džeki dobio je dok je radio na građevini u Kanberi.

Pravo ime Džeki Čena je Čan Kong-Sang Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Ne dopada mu se najpoznatija franšiza u kojoj je igrao

Mnogima je prva asocijacija na Džekija Džena "Gas do daske" (1998), a iako mu je ovaj film doneo svetsku popularnost i snimio je još dva nastavka, Džeki ga – ne voli. Bio je nezadovoljan akcionim scenama koje je snimio i nije mu se dopao tip humora u scenariju, ali je snimio filmove zbog ogromnog honorara koji mu je ponuđen.

U filmu Gas do daske 2 Foto: Ben Glass / Hollywood Archive / Profimedia

Imao je smešan nadimak

Kad je bio dete, Džeki Čen je u svom društvu bio poznat kao Đule. On se uvek bio pun energije, prevrtao se, skakao, leteo kao ispaljen iz topa i izvodio majstorije po kakvima je danas svetski poznat.

Uvek ćete ga voleti

Džeki ne igra negativce. U čitavoj karijeri, samo dva puta je igrao likove zlikovaca, a uglavnom bira uloge heroja. Negativac je bio samo u "Mlagom tigru" (1973), u kom je igrao vođu bande kriminalaca, i u "Meteoru ubici" (1976), gde je bio protivnik Džimiju Vangu Juu.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Bio je u filmovima Brusa Lija

Džeki Čen se pojavio u dva filma s Brusom Lijem – u "Kineskoj vezi" i "U zmajevom gnezdu", kao kaskader. Tada je korisio ime Čan Juen Lung.

Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Niko nije hteo da ga osigura

Osnovao je sopstveni kaskaderski tim Sing Kar Pan, nakon što se dugo borio da dobije zdravstveno osiguranje. Pošto je slomio nos, izbio zub, poderao usnu, iščašio ime i doživeo još mnogo povreda, nijedna osiguravajuća kuća nije htela da sklopi ugovor s njim, pa je bio prinuđen da preduzme nešto.

Bonus video: Peli smo se po steni sa najpoznatijom kaskaderkom u Srbiji