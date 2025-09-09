Slušaj vest

Svet mode oprašta se od velikana Đorđa Armanija, a njegova smrt odmah je izazvala pravu pomamu na tržištu polovne garderobe. Onlajn platforme beleže neverovatan skok u pretragama za vintidž komadima s njegovim potpisom, dok obožavatelji i kolekcionari nastoje da obezbede sebi deo modne istorije, piše Reuters.

Armani, koji je do svoje 91. godine ostao na čelu svoje modne kuće, ostavio je neizbrisiv trag, od visoke mode do pristupačnijih linija poput Emporio Armani.

Đorđo Armani Foto: ROLF RICK / AFP / Profimedia

Nagli porast pretraga

Samo dan nakon vesti o njegovoj smrti, u četvrtak, najveća evropska platforma za polovnu garderobu Vinted zabeležila je gotovo trostruko veći broj pretraga za pojmom "Armani" u odnosu na prosek. Sličan trend vidljiv je i s druge strane Atlantika, gde je američka luksuzna stranica The RealReal izvestila o skoku pretraga od čak 212% u poređenju sa sredom.

Podaci Google Trendsa takođe potvrđuju globalno interesovanje, s naglim porastom pretraga za "vintage Armani", posebno u dizajnerovoj rodnoj Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia

Ponuda na tržištu raste

Korisnici popularnih aplikacija za preprodaju brzo su reagovali. Na platformi Vestiaire Collective već u petak su se pojavili brojni novi oglasi. Među njima se ističu crni svileni sako iz 1990-ih po ceni od oko 310 evra i kožna jakna s krznom zeca iz 2002. godine za otprilike 720 evra, što pokazuje da vlasnici prepoznaju priliku za prodaju.

Stručnjaci očekuju povratak 80-ih

Amar Boulai, vlasnik butika u Parizu s luksuznom muškom odećom Čez Amar, ističe kako ga ne bi iznenadio porast potražnje za Armanijevim odelima iz 1970-ih i 80-ih. Takvi su komadi, kaže, savršeno usklađeni s trenutnim retro trendovima koji favorizuju široke pantalone i lepršave materijale.

Foto: Andrea Delbo / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Pre četiri ili pet godina bilo je nemoguće prodati odela u stilu 80-ih. Sada su ponovo u modi, ali je gotovo nemoguće pronaći ih", objasnio je Boulai. Dodao je kako je teško proceniti koliko se takvih komada još uvek čuva u ormarima.

"Armani je puno proizvodio, imao je mnogo podbrendova, tako da ih mora biti mnogo... možda će ljudi sada početi da otvaraju svoje ormare", zaključio je.

Video: Zara parfem koji je kopija Armanijevog