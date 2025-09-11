Nigar-kalfa iz "Sulejmana Veličanstvenog" rođena u Jugoslaviji: Družila se sa našom pevačicom, srpski priča perfektno, a evo kako sada izgleda (FOTO)
Filiz Ahmet, turska glumica rođena u Jugoslaviji 1981. godine, u današnjoj Severnoj Makedoniji, postala je poznata ulogom Nigar-kalfe u popularnoj seriji "Sulejman Veličanstveni", koja se od 8. septembra emituje na Kurir televiziji. Kada je prihvatila ovu ulogu, nije mogla ni da pretpostavi da će joj ona drastično promeniti život, jer se preselila iz rodnog Skoplja u Istanbul.
Filiz potiče iz umetničke porodice. Njen deda je poznati glumac Luftija Sejfulah, dok je majka Fejhan radila kao sulferka u pozorištu. Iako je planirala da se posveti pozorišnoj karijeri, uloga u turskoj seriji "Zbogom, Rumelijo" je promenila njen put i okrenula je prema televiziji. Iako je u početku imala predrasude prema glumi pred kamerama, jer je odrasla u pozorištu, brzo se navikla na novu okolinu.
Zbog neprestanih sukoba na Balkanu, njena porodica je odlučila da ode u Švedsku. U Makedoniju se vratila kada je imala 15 godina, pa je završila medicinsku školu, a zatim i Fakultet dramskih umetnosti u Skoplju 2003. godine.
Filiz je ulogu Nigar Kalfe dobila na audiciji, a nakon što je prošla kasting, preselila se iz rodnog Skoplja u Istanbul, gde sada živi u popularnom kvartu Bešiktaš.
Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.
Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.
Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.
- Uloga Nigar-kalfe me je obogatila novim iskustvima. Snimamo svakodnevno po petnaest sati, šest dana nedeljno. Jeste naporno, ali utešno je to što radim posao koji želim. Kao umetnici, uvek nađemo suštinu, znamo kako da izdržimo napor zato što imamo cilj. Na setu je atmosfera odlična, svi se družimo. Pomažemo jedni drugima, posebno partneri u dijalozima. Scena nije završena dok ne damo pravu energiju koju traži priča. A pre snimanja se dogovaramo kako najbolje da je odigramo - izjavila svojevremeno Filiz u intervjuu za Gloriju.
Kako je izjavila, tokom snimanja "Sulejmana Veličanstvenog", najviše joj je nedostajala porodica.
- Naravno da mi nedostaju, i to mnogo. Ranije se nikad nisam odvojila od kuće na tako dug period. Ne viđam ih često, čak ni preko Skajpa, jer kad se vratim sa snimanja, oni već spavaju. Radim sve što mogu da se vidimo bar jednom u dva meseca, ili oni dođu u Istanbul ili ja odem u Skoplje. Više volim kad ja uspem da odem kod njih, jer onda vidim čitavu familiju i rodbinu, družim se sa prijateljicama i uživam u tišini i spokoju mog grada.
Nakon uloge Nigar-kalfe u "Sulejmanu Velićanstvenom", ljudi su počeli da je prepoznaju na ulici, a glumica je otkrila da li joj to prija.
- Da, normalno, ali retko se pojavljujem u javnosti, s obzirom na to da sam skoro stalno na setu. Ali kad se pojavim, to nije strašno. Prija mi što me publika voli, to znači da dobro radim svoj posao. I koliko god da nisam raspoložena, uvek se fotografišem sa svojim obožavaocima.
Iako joj pozorište veoma nedostaje, Filiz Ahmet je odlučila da se potpuno posveti televizijskim projektima i svojevremeno je drastično promenila svoj izgled. Skrativši kosu u popularni bob, deluje neodoljivo i izuzetno mladoliko.
Inače, poznata kao Nigar Kalfa, Filiz je 2020. godine posetila Srbiju, gde je prisustvovala premijeri dečije predstave "Čarobnjak iz Oza" na sceni obnovljene zgrade pozorišta Bora Stanković u Vranju.
Zanimljivo je i to da poznata glumica tečno govori srpski jezik, pa i ne čudi što se na njenom Instagramu može videti i slika sa prevačicom Hankom Paldum. Dame su delovale veoma raspoloženo, čini se kao da se dobro poznaju i da su prilično bliske, a osmeh sa lica nisu skidale.
