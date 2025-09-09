Slušaj vest

Blizanci Igor i Griška Bogdanov bili su francuski televizijski voditelji, popularizatori nauke i kontroverzne ličnosti, poznate po velikim promenama fizičkog izgleda.

Slavu su stekli krajem 1970-ih i početkom 1980-ih godina emisijom Temps X, koja je gledaoce uvodila u svet nauke i naučne fantastike i učinila ih jednim od prepoznatljivih simbola francuske pop-kulture. Emisija je bila veliki hit u Francuskoj i oblikovala je imidž blizanaca kao „naučnih proroka budućnosti“.

Pogledajte u galeriji fotografije Igora i Griške Bogdanova:

Igor Bogdanov i Griška Bogdanov

Njihova kasnija karijera u akademskom svetu bila je obeležena Bogdanovljevom aferom, naučnom raspravom o vrednosti njihovih doktorskih radova iz teorijske fizike. Francuski istraživački institut CNRS je 2010. zaključio da njihovi radovi ne ispunjavaju naučne standarde, što je potvrdilo mišljenje da su bili više popularizatori nego priznati naučnici.

Međutim, ono što ih je učinilo svetski poznatima, pored televizijske karijere, bila je njihova dramatična fizička transformacija. Tokom godina njihova su se lica znatno promenila, sa naglašenim obrazima, bradama i jagodicama koje su postale njihov zaštitni znak. Iako su tvrdili da nisu išli "pod nož" i u intervjuima su sebe opisivali kao eksperimentatore, francuski estetski hirurg Žak Ohana izjavio je da su koristili injekcije tečnog silikona. Zbog toga se veruje da njihov izgled nije rezultat klasičnih plastičnih operacija, već niza estetskih tretmana koji su vremenom stvorili ekstreman efekat.

Igor Bogdanov i Griška Bogdanov pre estetskih intervencija Foto: Baril Pascal/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njihova estetika i misteriozni imidž doveli su ih do statusa internet ikona. U kripto-zajednici postali su mim simboli, poznati po šalama da kontrolišu tržište, čime su osvojili sasvim novu generaciju obožavalaca.

Igor se rodio 40 minuta pre brata, a odgajala ih je njihova baka, grofica koja je živela u zamku na jugu Francuske. Blizanci su bili potomci muslimanskih Tatara, loze koja svoje poreklo vodi iz 17. veka iz grada Penza, u današnjoj Rusiji, ali je porodica krajem 19. veka izgubila titulu princa. Obojica su tečno govorila nemački, francuski, ruski i engleski jezik.

Braća su bila umešana u veliki skandal 2001. godine pod nazivom "Afera Bogdanov". Naime, njihov rad o Velikom prasku predstavljen u načnom časopisu sami su recenzirali. Kasnije je otkriveno da ovaj rad nema nikakvu naučnu vrednost.

Braća su na fakultetu Džon Nezbit u Beogradu 2005. godine dobili angažman. Naime, bili su proglašeni šefovima Odseka za kosmologiju i osnovali Megatrend laboratoriju kosmologije.

Fotografije sa sahrane Igora i Griške Bogdanova:

Sahrana Igora i Griške Bogdanova

Igor Bogdanov preminuo je u 72. godini 2022. godine, samo šest dana nakon smrti svog brata blizanca Griške.

Griška je preminuo u bolnici 28. decembra 2021. godine, nakon što je nekoliko dana proveo u komi. Njihove porodice nisu želele da otkrivaju uzroke smrti, ali su rođaci za medije izjavili da je reč o posledicama zaraze koronavirusom i da braća nisu bila vakcinisana. Obojica su bila u bolnici od sredine decembra. Sahranjeni su istog dana, 11. janura 2022. godine.

Igor je iza sebe ostavio šestoro dece, a Griška četvoro.

