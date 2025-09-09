Slušaj vest

Čarli Šin, koji je ponovo u žiži zbog memaora i dokumentarca o svom životu, gostovao je u emisiji "Good Morning America" gde je pričao o svom slavnom ocu Martinu Šinu i jednom od najtežih perioda u životu.

Čarli Šin je nakon svetske popularnosti upao u zamku poroka, bio je na ivici žvota i smrti, a natpisi o tome kružili su svetskim medijima. Pravi svedoci njegove borbe bili su članovi porodice, među kojima je i otac, čuveni glumac Martin Šin.

"Imao sam osećaj da je to najveća izdaja koju možete da podnesete", rekao je Čarli Šin o svom ocu.

Izdaja, kako ju je opisao, desila se nakon što ga je otac prijavio policiji zbog kršenja uslovne kazne 1998. godine.

Čuveni Čarli Harper iz serije "Dva i po muškarca" poručio je da je kasnije shvatio da je očeva odluka bila ispravna.

"Na kraju sam to video kao ljubav. Ali u tom trenutku, kao što piše u knjizi, moj telohranitelj dolazi na vrata spavaće sobe i kaže: Znate, američki šerifi su na putu. Krećemo za pet minuta".

Martin Šin odlučio je da sina preda policiji nakon što se predozirao kokainom i doživeo moždani udar dok je bio na uslovnoj slobodi zbog nanošenja telesnih povreda.

Sud mu je produžio uslovnu kaznu za godinu dana, a Šin je morao da odradi 300 sati društveno korisnog rada uz redovno testiranje na droge i alkohol.

Glumac Čarli Šin, kojem je 2011. dijagnostikovan HIV i koji se borio sa zavisnošću od droge, otkrio je niz nepoznatih detalja u memoarima "The Book of Sheen" i Netfliksovom dokumentarcu "aka Charlie Sheen" koji je nedavno u Los Anđelesu imao svetsku premijeru.

Čarli Šin prvi put je pričao o svom gej iskustvu, odnosno o tome "kako je promenio ploču". To se desilo dok je bio pod dejstvom kreka. "Tamo je sve počelo", rekao je u emisiji Good Morning America i dodao: "I dok sam bio 'čist', pokušavao sam da to shvatim i pomirim se sa tim. Odakle je to došlo? Zašto se to dogodilo? I onda na kraju samo pomisliš: 'Pa šta?' Nešto od toga je bilo čudno. Dosta toga je bilo je*eno zabavno, i život ide dalje".

Šin, koji se 2017. odrekao alkohola, otkrio je da nije ranije pričao o tome jer su ga ucenjivali. "I tako sam u to vreme samo mislio: 'U redu, platićemo da to ostane tajna. Nadajmo se da će ostati skriveno, da će nestati, znate? Samo da nestane.' Snimali su čin ili šta već, imali su nešto protiv mene".

Čarli Šin Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

U dokumentarcu je istakao da je "je*eno oslobađajuće samo pričati o stvarima". "Nije kao da je voz prošao kroz zid restorana. Je*eni klavir nije pao s neba (tako se inače završava serija "Dva i po muškarca" u kojoj je glumio). Niko nije uletio u sobu i upucao me".

Memoari su od danas u prodaji, a dokumentarac će sutra početi da se emituje. Podsetimo, Martin i Čarli Šin glumili su više puta u serijama i filmovima, pa ste mogli da ih gledate u "Anger management", "Two and a half men", "Wall Street", "Cadence".

Čarli Šin napunio je trećeg septembra 60 godina, iza sebe ima tri braka, od kojih je najpoznatiji onaj sa Deniz Ričards, otac je petoro dece. Martin Šin (85) dobio je sina Čarlija sa glumicom Dženet Šin, oženio se njome 1961. i imaju još troje dece.

