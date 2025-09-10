Slušaj vest

Američki pevačD4vd održao je zakazani koncert u Minesoti samo dan nakon što je policija u Holivudu otkrila raskomadano telo u prtljažniku njegove Tesle. Uprkos šokantnim vestima, pevač je nastavio sa svetskom turnejom i nastupio u dvorani The Fillmore Mineapolis, piše TMZ.

Istraga o stravičnom otkriću

Policija je u ponedeljak pozvana na parking za zaplenjena vozila u Holivudu zbog dojave o neprijatnom mirisu koji se širio iz jednog automobila. Ubrzo je utvrđeno da se radi o vozilu marke Tesla, u čijem su gepeku pronađeni ljudski ostaci. Automobil je registrovan u Teksasu na Dejvida Entonija Burkija, što je pravo ime 20-godišnjeg pevača D4vda.

Pevač sarađuje s policijom

Policijski izvori navode kako je telo pronađeno u automobilu bilo raskomadano i u visokom stepenu raspadanja. Prema dostupnim informacijama, policija je obavestila pevača o pronalasku, a on navodno nije znao da se išta neobično događa s njegovim vozilom. Zasad nije poznato je li D4vd nekome pozajmio automobil ili je vozilo ukradeno, ali je potvrđeno da u potpunosti sarađuje s istražnim organima.

D4vd nastavlja svoju turneju s nadolazećim koncertima širom SAD, nakon čega ga očekuju nastupi u Evropi i Australiji.

Video: Srbija dobija posebno odeljenje za maloletnike koji su počinili ubistvo