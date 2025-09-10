Slušaj vest

Ketrin Zita Džons (55) izazvala je burne reakcije nakon što je u emisiji "Late Night with Seth Meyers" ispričala anegdotu s golf terena, gde je bila sa suprugom, Majklom Daglasom (80).

Zvezda serije "Wednesday", u kojoj tumači Mortišu Adams, otkrila je kako joj uloga donosi "novu generaciju fanova", ali šala na račun 12-godišnjeg obožavatelja podelila je javnost.

Neprikladan komentar

Glumica je ispričala da joj je tokom treninga prišao dečak i zatražio autogram. "Bio je stvarno sladak", rekla je, a potom dodala da je pomislila: "Ha-ha, kad budem imala 70, ovaj simpatični dečak imaće 33 godine". Voditelj Set Mejers se nadovezao pitanjem: "Može li Majkl da prepozna kad u glavi računaš ovakve stvari?", na šta je Ketrin odgovorila da njen suprug obično razmišlja o odabiru palice za golf, a zapravo računa njihovu razliku u godinama.

Ketrin Zita Džons glumi Mortišu Adams u seriji "Wednesday" Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mejers se zatim našalio: "Samo da znaš da ne smeš da mu daš broj telefona dok ima 12 godina". Ketrin je na to uzvratila: "Hej, Majkl Daglas je 25 godina stariji od mene."

Kritike i odbrana na društvenim mrežama

Isečak iz emisije ubrzo je postao viralan, a deo publike osudio je glumičin komentar, ocenivši ga neprimerenim i jezivim. "Zašto je morala da komentariše 12-godišnjaka? To je potpuno neprikladno", napisao je jedan korisnik. Drugi su dodali: "Zamislite da je muškarac to rekao, bilo bi grozno" i "Ko uopšte tako razmišlja kad razgovara s detetom?"

Majkl Daglas je od Ketrin Zite Džons stariji 25 godina Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ipak, deo fanova stao je u odbranu Ketrin. "Samo se našalila na račun razlike u godinama između sebe i supruga."

Uskoro 25 godina braka

Ketrin i Majkl u novembru 2025. obeležiće 25. godišnjicu braka. Glumica je nedavno za The Sun izjavila: "Rekli su da naš brak neće potrajati, a evo nas 25 godina kasnije. To je putovanje puno učenja, ljubavi i zabave, i sama pomisao da ćemo proslaviti 25 godina je divna. Sećam se kad su moji roditelji slavili svoju godišnjicu."

Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas su u braku 25 godina i imaju dvoje dece Foto: Tina Korhonen / Avalon / Profimedia

Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas upoznali su se 1998. na filmskom festivalu u Dovilu, a venčali su se dve godine kasnije u hotelu Plaza u Njujorku. Imaju dvoje dece – sina Dilana (25) i ćerku Keris (22).

