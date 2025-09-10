Slušaj vest

Legenda "Harija Potera", Stjuart Krejg, preminuo je u 83. godini.

Prema navodima njegove porodice, scenograf filmske franšize preminuo je mirno u svom domu u nedelju, nakon 14 godina borbe sa Parkinsonovom bolešću.

U saopštenju njegove ožalošćene porodice za The Guardian navodi se:

Stjuart Krejg
Foto: Kazuki Hirata / PictureLux / Profimedia

„Naš voljeni suprug i otac, duboko voljen i poštovan, nije bio poznat samo po svom talentu, već i po svojoj ljubaznosti, i dirnuti smo kada čujemo koliko je života dodirnuo. Zauvek će živeti u našim srcima.”

Trostruki dobitnik Oskara bio je nominovan još osam puta, uključujući četiri nominacije za filmove o Hariju Poteru.

Njegov učinak na dodeli BAFTA nagrada bio je još impresivniji: 16 nominacija i tri pobede.

