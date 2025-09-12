Slušaj vest

Nakon razvoda od supruga Džoa Manganijela, s kojim je bila u braku sedam godina, a koji je finalizovan prošlog februara, glumica Sofija Vergara viđena je u društvu potencijalnog novog partnera.

Poslovni čovek Daglas Čabot ponovo je viđen s glumicom, ovog puta dok su napuštali koncert grupe Oasis u Pasadini, u Kaliforniji. Hodali jedno pored drugog i delovali opušteno.

Ovo je samo jedan od niza javnih izlazaka koji sugerišu blisku vezu između 53-godišnje Vergare i 39-godišnjeg preduzetnika. Ranije ovog leta, Čabot je pratio glumicu na proslavi njenog rođendana u Namosu na Sardiniji, a dan pre događaja Vergara je na društvenim mrežama podelila emotivnu poruku koju joj je poslao.

Čabot je diplomirao na Babson College-u i poznat je u holivudskim krugovima, a među njegovim prijateljima su Kamila Bel, Orlando Blum, Derek Haf i Dakota Džonson. Par je viđen i na drugim događajima u inostranstvu, uključujući Rim i Kan, što dodatno pojačava nagađanja o njihovoj vezi.

Za Vergaru, ova veza dolazi nakon kratke romanse s ortopedskim hirurgom, dr Džastinom Salimanom, koja je usledila nakon njenog zvaničnog razvoda od Manganijela 2024.

Iako je njen ljubavni život u fokusu javnosti, glumica je otvoreno govorila o tome šta traži u sledećem partneru. U emisiji "Today" izjavila je: "Želim osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga ko me voli. I nekoga visokog, zgodnog. Želim nekoga ko ima isto toliko novca koliko ja ili više, jer inače je to noćna mora. Počinju da ti zameraju."

Osvrćući se na život nakon razvoda, Vergara je priznala: "Već godinu i po sam sama i pomalo sam se uplašila kad sam se razvela. Pomislila sam: ‘Imam 52, šta će se desiti? Gde ću da pronađem nekoga?‘" Ipak, glumica je dodala da više ne žuri da pronađe nekoga.

U prethodnim intervjuima, kolumbijska glumica priznala je da ne može da bude previše izbirljiva, posebno s obzirom na izazove izlazaka u pedesetim. "Već je teško ženi od pedesetak godina da pronađe nekoga. Neću sada da budem izbirljiva i kažem: ‘Oh, može da bude samo doktor. Oh, može da bude samo astronaut.‘ Ne, nisam toliko izbirljiva", objasnila je tada.

