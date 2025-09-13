Slušaj vest

Aljesa Kafeljnikova, ćerka slavnog teniseraJevgenija Kafeljnikova, od malih nogu bila je u centru pažnje. Javnost ju je videla kao lepu devojku iz bogate porodice, ali iza blistave fasade krila se potpuno druga priča. „Imala sam sve - školu u inostranstvu, luksuzne stvari, karijeru u modelingu. Ali sa tim je došlo i osećanje usamljenosti i pritisak da svima dokažem da vredim,“ priznala je jednom prilikom.

Roditelji su se rastali dok je imala samo godinu dana. Majka se povukla iz njenog života, a brigu o Aljesi preuzeo je otac uz pomoć dede. Devojčica je rasla u strogo kontrolisanom okruženju, a prazninu zbog majčinog odsustva osećala je godinama. Tek u tinejdžerskom periodu kontakt sa majkom se delimično obnovio, ali poverenje nikada nije u potpunosti vraćeno.

Školovanje u Engleskoj otvorilo joj je vrata u svet mode. Potpisala je ugovor sa prestižnom agencijom Elite i počela da hoda po pistama u Parizu i Milanu kao manekenka. Međutim, uz uspeh stigao je i ogroman pritisak. Sa visinom od 176 cm, težila je tek nešto više od 40 kilograma.

„Dovela sam sebe do bulimije i anoreksije. Želela sam da izgledam savršeno po zapadnim standardima,“ priznala je.

Uz poremećaje u ishrani došli su i ozbiljni emotivni problemi - hospitalizacija u psihijatrijskoj klinici, lečenje od bipolarnog poremećaja i zavisnosti. Život o kome sanjaju hiljade devojaka za nju je postao borba za goli opstanak.

Ljubav i porodični život

Sudbonosni susret dogodio se 2020. godine kada je upoznala biznismena Georgija Petrišina. Veza je brzo prerasla u brak, već 2021. par se venčao, a ubrzo im se rodila ćerka Kiara.

Ipak, njihova ljubav nije prošla bez drama. Majka Aljese tvrdila je da je zet nasilan i da vrši pritisak na ćerku. Sama manekenka to je odlučno negirala i javno stala u odbranu muža: „To su prazne priče. Moja majka samo traži pažnju i novac,“ govorio je Petrišin, dok je Aljesa naglašavala da želi da zaštiti svoju porodicu.

Novi život na Baliju

Porodica je neko vreme živela na Baliju, gde je Aljesa pokušala da pronađe mir i distancira se od moskovske svakodnevice.

„Život pored mora, druga kultura to mi je bila šansa da krenem ispočetka,“ priznala je.

Mala Kiara odrasta u tropskom okruženju, a Aljesa se polako vraća modi. Ponovo sarađuje sa brendovima poput Iceberg, Vogue i Burberry. Ipak, pri svakom njenom pojavljivanju javnost komentariše izgled: „Previše je mršava,“ pišu zabrinuti pratioci. Ona, pak, tvrdi da se oseća dobro i da je naučila da balansira.

Do 26. godine Aljesa je prošla put koji mnogi ne pređu ni za ceo život – detinjstvo bez majke, stalni sukobi sa ocem, psihijatrijske klinike, bolesti, skandali, brak i majčinstvo. Danas pokušava da sve to pretvori u iskustvo i motivaciju.

„Boli me kada otac kaže da sam ga razočarala. Ali kada uspem da se podignem iz svega, želim da bude ponosan na mene,“ rekla je iskreno. I upravo ta unutrašnja borba čini je toliko zanimljivom javnosti.

