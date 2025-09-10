Slušaj vest

Mlada glumica Čejs Infiniti debituje na velikom platnu, a s tim se polako navikava i na sve što slava donosi - uključujući i neprijatna pitanja na crvenom tepihu. Infiniti glumi uz Leonarda Dikaprijau novoj avanturističkoj komediji "One Battle After Another", piše HuffPost.

Film prati priču o bivšim revolucionarima koji se ponovo okupljaju nakon gotovo 20 godina kada se njihov stari neprijatelj vrati na scenu. Međutim, ponekad se čini da život oponaša umetnost, a ovoga puta ono što se ponovo pojavilo bilo je neprimereno pitanje postavljeno 25-godišnjoj glumici na premijeri filma.

Foto: Jay L. Clendenin for Warner Bros. / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pitanje koje je zgrozilo javnost

Tokom intervjua za Variety, koji je u međuvremenu izbrisan s njihovih platformi, novinar je upitao Infiniti: "Kakav je osećaj zvati Leonarda Dikaprija 'taticom'?"

Glumica je bila vidno zbunjena pitanjem. Njen odgovor bio je suzdržan: "Pa, umm, nisam mislila da će to biti nešto što ću ja raditi."

Reakcije na društvenim mrežama

Iako je Variety uklonio sporni video, snimak je već zaživeo na društvenim mrežama, gde su korisnici oštro osudili potez novinara i stali u odbranu mlade glumice.

"Variety je izbrisao video Marka Malkina koji se ponaša kao potpuni idiot s Čejs Infiniti na crvenom tepihu filma 'One Battle After Another'", napisao je jedan korisnik.

Drugi su pozvali medijsku kuću na javno izvinjenje. "Sva ljubav Čejs Infiniti jer je taj trenutak na crvenom tepihu odradila s takvom smirenošću, gracioznošću i elegancijom. Variety bi treba javno da se izvini", stoji u jednoj od objava.

"Nema razloga da novinar, pogotovo ne stari belac, postavlja ovakva pitanja. To je njen filmski debi, a ti s ponosom ovo pitaš?", "Ona izgleda kao da joj je neprijatno", "Očito je zbunjena i razočarana pitanjem", "Bila je uzbuđena što daje intervju i onda je on ovako nešto pita", pišu ljudi po X-u.

Zanimljivo je da je Infiniti u intervjuu za Vanity Fair, objavljenom sredinom avgusta, otkrila koliko je bila nervozna uoči velike medijske turneje. "Vrlo je zastrašujuće, jer sam vrlo anksiozna osoba", priznala je tada. "Šta ako kažem nešto pogrešno?".