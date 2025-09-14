Slušaj vest

Mekoli Kalkin igrao je sa Džonom Kendijem u filmovima “Home Alone”, "Only the Lonely” i “Uncle Buck". U dokumentarcu Kolina Henksa rekao je o slavnom kolegi:

"Mislim da je uvek imao taj stvarno sjajan instinkt. "Slušajte, čak i pre nego što je talas dosegao vrhunac i stvari iz filma “Home Alone” počele da se događaju, nije bilo komplikovano videti koliko je moj otac bio težak. To nije bila tajna. Već je bio čudovište".

Kalkin je ranije otkrio da ga je otac Kristofer Kit Kalkin fizički i psihički zlostavljao. "Odjednom su došli slava i novac, i postao je zloglasno čudovište. Već nije bio dobar. Mislim da je Džon gledao malo sa strane: "Je li sve u redu tamo? Dobro si? Dobar dan? Sve je u redu? Sve je dobro kod kuće? U redu".

Mekoli sa bratom, majkom i ocem Foto: Uppa/Ipol / Zuma Press / Profimedia / Profimedia

Dodao je da vremenom bilo manje takvih razgovora."Voleo bih da sam imao više toga u životu. Važno je da se toga sećam. Sećam se da je Džonu bilo stalo kada mnogima nije".

Mekoli Kalin ne razgovara sa ocem 30 godina, opisao ga je kao veoma lošeg čoveka. „Jedno od mojih najranijih sećanja na njega bilo je: "Kad odrastem, neću biti ovakav sa svojom decom", rekao je glumac u podkastu Kejt i Olivera Hadsona, „Sibling Revelry“, u aprilu. I poručio: „Imao je svu tu divnu decu".

Podsetimo, Mekoli Kalin odrastao je kao jedno od sedmoro dece Kristofera Kita Kalkina i Patriše Brentrap koja danas živi u veoma lošim uslovima, a glumac nema dobar odnos ni sa majkom.

Njegov brat je Kiran Kalkin koji je ove godine nagrađen Oskarom, zajedno su glumilu u klasiku "Home alone", Mekoli je dobio zvezdu na Bulevaru slavnih.

mekoli Kalkin sa sinom Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

O nasilju koje je doživeo pričao je i 2018. u podkastu Marka Marona: „Bio je nasilan, fizički i psihički - mogu bih da vam pokažem sve svoje ožiljke kad bih hteo".

Kristofer Kalkin nije detaljnije komentarisao optužbe sina, ali je 2016. za Daily mail rekao: „Više nije moj sin".

Pamte se i ove izjave čuvenog glumca. "Sve što je on, moj otac, pokušao da ostvari u celom svom životu, ja sam uspeo do svoje 10. godine zbog čega je on bio ljubomoran na mene. Jednostavno sam hteo da odmorim malo, razmišljao sam da su svi oko mene koji su to hteli zaradili svoj novac, a ja više nisam planirao nikome da ga donosim".

Mekoli Kalkin je ulogu u filmskom serijalu dobio sa 10 godina, preko noći je postao filmska zvezda. Preslatki i pretalentovani glumom je počeo da se bavi sa četiri godine, a ulogu Kevina Makalistera kojeg je igrao i u drugom delu filma, odigrao je briljantno.

Mekoli Kalkin Foto: Profimedia

Glumac koji je rešio da iz imena izbaci ono srednje- Karson (tako se zove njegov sin), posle vrtoglavog uspeha filma "Sam u kući" nije doživeo karijeru kakvu su mu svi predviđali. Kada je odrastao, glumac se predao porocima, drogi i alkoholu, što je ostavilo vidljive posledice na njegovom izgledu. Slike Makolija koji u tridesetim izgleda kao da je stariji nekoliko decenija rastužili su milione njegovih fanova širom sveta.

Mekoli Kalkin i Brenda Song proslavljaju njenu pesmu 90s Raver Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Mekoli je poroke ostavio iza sebe, a svi veruju da mu je ljubav simpatičnom i talentovanom glumicom Brendom Song sa kojom ima dvojicu sinova Karsona i Dakotu (ime mu je dao po svojoj sestri), dosta pomogla.

(Kurir.rs/Žena)

