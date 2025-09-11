Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.

Glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

Džeki Čen ambasador izložbe EXPO 2027 u Beogradu Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Iako je decenijama unazad megapopularan širom sveta, mnogi ne znaju da je ljubav Džekija Čena i njegove voljene supruge počela u tajnosti.

Početkom osamdesetih, dok je svet tek otkrivao magiju Džekija Čena, on je u Los Anđelesu upoznao ženu koja će mu zauvek promeniti život - Džoan Lin, glumicu koju je Azija obožavala. Ona je tada već bila velika zvezda, nagrađivana, lepa i nežna, a on mladi borac spreman da osvoji Holivud.

Njihova ljubav rodila se brzo, a 1982. godine izgovorili su sudbonosno "da" - u intimi, daleko od očiju javnosti. Samo nekoliko dana kasnije, na svet je došao njihov sin Džejci, i od tada je porodica postala njihova najveća uloga.

Ona je birala ljubav umesto slave

Džoan Lin je bila diva istočnjačke kinematografije. Snimila je preko 70 filmova i već sa 19 godina osvajala je publiku širom Tajvana i Hongkonga. Ipak, kada se udala za Džekija, odlučila je da se povuče iz glume. U trenutku kada je mogla da ima sve, ona je izabrala jedno - da stvara dom i toplinu za svog supruga i sina.

To je bila njena najvažnija životna uloga. I baš zato, Džoan je danas simbol snage, ljubavi i tihe posvećenosti.

Tajna dugovečnosti ljubavi

Njihov brak traje više od 40 godina, a i sami priznaju da je ključ u malim ritualima - u tome da se nikada ne ide na spavanje posvađan, da se razgovara otvoreno i da se međusobno uvažava.

Džeki Čen često govori da je upravo Džoan bila ta koja je sačuvala mir i stabilnost porodice dok je on putovao svetom i snimao filmove. Ona je bila tiha snaga u pozadini njegovog uspeha.

Ljubav koja inspiriše

Ljubavna priča Džekija i Džoan dokaz je da prava ljubav ne traži reflektore i aplauze. Ona se gradi u tišini doma, u poverenju, u zajedničkim trenucima koji se ne slikaju za naslovnice.

Posle više od četiri decenije zajedničkog života, oni su i dalje jedno drugome najveća podrška. Njihova priča nije bajka – ona je stvarnost koju su sami izabrali i izgradili. A upravo zato je toliko dragocena.

