Ljubavna priča Džekija Čena započeta je u tajnosti: Ovo je ključ uspeha njihovog braka koji traje više od 40 godina
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa svetski poznatim holivudskim glumcem Džekijem Čenom, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027.
Glumac kog obožava ceo svet i brend ambasador EXPO 2027 je izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.
Iako je decenijama unazad megapopularan širom sveta, mnogi ne znaju da je ljubav Džekija Čena i njegove voljene supruge počela u tajnosti.
Početkom osamdesetih, dok je svet tek otkrivao magiju Džekija Čena, on je u Los Anđelesu upoznao ženu koja će mu zauvek promeniti život - Džoan Lin, glumicu koju je Azija obožavala. Ona je tada već bila velika zvezda, nagrađivana, lepa i nežna, a on mladi borac spreman da osvoji Holivud.
Njihova ljubav rodila se brzo, a 1982. godine izgovorili su sudbonosno "da" - u intimi, daleko od očiju javnosti. Samo nekoliko dana kasnije, na svet je došao njihov sin Džejci, i od tada je porodica postala njihova najveća uloga.
Ona je birala ljubav umesto slave
Džoan Lin je bila diva istočnjačke kinematografije. Snimila je preko 70 filmova i već sa 19 godina osvajala je publiku širom Tajvana i Hongkonga. Ipak, kada se udala za Džekija, odlučila je da se povuče iz glume. U trenutku kada je mogla da ima sve, ona je izabrala jedno - da stvara dom i toplinu za svog supruga i sina.
To je bila njena najvažnija životna uloga. I baš zato, Džoan je danas simbol snage, ljubavi i tihe posvećenosti.
Tajna dugovečnosti ljubavi
Njihov brak traje više od 40 godina, a i sami priznaju da je ključ u malim ritualima - u tome da se nikada ne ide na spavanje posvađan, da se razgovara otvoreno i da se međusobno uvažava.
Džeki Čen često govori da je upravo Džoan bila ta koja je sačuvala mir i stabilnost porodice dok je on putovao svetom i snimao filmove. Ona je bila tiha snaga u pozadini njegovog uspeha.
Ljubav koja inspiriše
Ljubavna priča Džekija i Džoan dokaz je da prava ljubav ne traži reflektore i aplauze. Ona se gradi u tišini doma, u poverenju, u zajedničkim trenucima koji se ne slikaju za naslovnice.
Posle više od četiri decenije zajedničkog života, oni su i dalje jedno drugome najveća podrška. Njihova priča nije bajka – ona je stvarnost koju su sami izabrali i izgradili. A upravo zato je toliko dragocena.
(Kurir.rs/ Ona.rs)
