Oskarom nagrađena glumica Linda Hant, najpoznatija po svojoj revolucionarnoj ulozi u filmu Godina opasnog življenja (The Year of Living Dangerously), snimljena je u Los Anđelesu u retkom javnom pojavljivanju sa svojom suprugom Karen Klajn i pomoćnikom.

Fotografije su izazvale snažne reakcije na mrežama – dok je deo obožavalaca oduševljen što glumica i dalje uživa u šetnji sa voljenima, drugi su izrazili zabrinutost zbog njenog izgleda.

Ljubav koja traje više od četiri decenije

Linda Hant, koja danas ima 79 godina, i njena supruga Karen Klajn, psihoterapeutkinja, u vezi su još od 1978. godine, a venčale su se 2008. Njihova dugogodišnja ljubavna priča još jednom je bila u prvom planu dok su se držale za ruke tokom šetnje.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije:

Papraco glumice Linde Hant, nakon što se povukla iz medija zbog bolesti. Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Klajn je bila obučena ležerno, u prugastu crno-belu majicu i farmerke, dok je Hant, uz pomoć supruge i asistenta, opušteno koračala sunčanim Los Anđelesom.

Fanovi podeljeni: „Divna je!“ – „Izgleda zabrinjavajuće“

Internet su preplavili komentari različitog tona. Jedan obožavalac napisao je: „Volim je! Posebna je i tako dobra! Čuvajte je!“ Drugi je dodao: „Blagoslovena bila!“

Linda Hant
Foto: CBS Entertainment Production / AFP / Profimedia

Ipak, bilo je i onih oštrijih: „Zastrašujuće“, prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi tvrdio: „Izgleda kao da joj nije dobro.“

Mnogi su stali u njenu odbranu, ističući da se nije nimalo promenila: „Izgleda potpuno isto!“ i „Ona je neverovatna, sjajna glumica i izgleda isto kao ranije!“

Zvezda koja je obeležila Holivud

Linda Hant
Foto: WARNER BROS / AFP / Profimedia

Linda Hant je 1982. godine ušla u istoriju kao prva osoba koja je osvojila Oskara za ulogu lika suprotnog pola. Decenijama kasnije postala je miljenica publike zahvaljujući ulozi Heti Lang u seriji NCIS: Los Angeles, gde se pojavila 2009. godine.

U intervjuu iz 2011. priznala je da nije ni planirala dugotrajni angažman, ali je ulogu opisala kao „dar sa neba“ u poznim godinama.

Linda Hant
Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

„Ne želim da umrem na sceni“

Kako su stizale sedme decenije života, Hant je otvoreno govorila da joj gluma donosi i stres i anksioznost.

Linda Hant
Foto: CBS / Planet / Profimedia

„Gluma mi je dala osećaj svrhe, ali nikad nisam naučila da to radim bez mnogo stresa. Zato sada, u ovim godinama, radije želim da imam više vremena da mislim, da se opustim i da se povežem s ljudima. Nisam od onih koji žele da umru na sceni“, iskreno je rekla.

