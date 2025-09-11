Slušaj vest

Glumica Elizabet Harli, zvezda filma Ostin Pauers (Austin Powers), i u 60. godini pleni pažnju svojom pojavom. Na Instagramu je podelila fotografiju u belom bikiniju iz svoje kolekcije Elizabeth Hurley Beach uz opis: „Zbogom najboljem letu.“

Beli bikini i komentari obožavalaca

Na fotografiji Harli pozira u belom bikiniju sa zlatnim lancima na bokovima, dok kosu pušta da slobodno leprša na vetru. Tamne naočare dodatno su upotpunile izgled.

Pogledajte u galeriji kako Elizabet izgleda u bikiniju i procenite da li deluje kao da ima 60 godina:

1/9 Vidi galeriju Elizabet Harli, zvezda filma Ostin Pauers, oduševila fanove novom fotografijom u bikiniju Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Komentari fanova preplavili su objavu: „Ostavljaš žene upola mlađe od sebe u senci, vau“, napisao je jedan obožavalac.

„Verujem da si najzgodnija šezdesetogodišnjakinja na planeti“, dodao je drugi.

Treći je zaključio: „Najlepša žena na svetu!!!“ Lepota koju duguje genetici

Ovo nije prvi put da Harli pokazuje svoje savršene obline. Tokom leta objavila je fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom Anđelom povodom njenog 85. rođendana. Dok je majka nosila jednodelni kupaći sa dubokim dekolteom, Elizabet je blistala u bikiniju, a obe su upotpunile izgled belim ogrtačima.

Elizabet Harli sa majkom Anđelom Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Harli je otkrila i trikove za savršene fotografije u kupaćem kostimu:

„ZABRANITE sunce direktno iznad glave. Za fotografisanje bikinija, izlazak ili zalazak sunca su najbolji prijatelji Ovu smo snimili u 7 ujutru… Do 8 sam već bila u kaftanu iz svoje kolekcije, osećajući se glamurozno i zaštićeno od sunca.“

Elizabet Harli gori u bikiniju Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Ljubav sa Bilijem Rejom Sajrusom

Elizabet Harli nedavno je dospela u žižu interesovanja i zbog emotivnog života. Ove godine otkrila je da je u vezi sa kantri pevačem Bilijem Rejom Sajrusom. Na Instagramu su 20. aprila objavili zajedničku fotografiju na kojoj joj on ljubi obraz.

Njih dvoje upoznali su se na snimanju filma Božić na raju (Christmas in Paradise) 2022. godine, a ponovo su se povezali kada je Harli pružila podršku Sajrusu nakon razvoda od pevačice Fajerouz.

Elizabet Harli, Bili Rej Sajrus Foto: printscreen/instagram/elizabethhurley1

Sajrus je priznao da mu je upravo poruka Elizabet Harli stigla u trenutku kada mu je bilo najteže:

„Bio sam na dnu, a onda se pojavila njena poruka. Nisam ni imao njen broj sačuvan. Kada sam pitao ko je, odgovorila je: ‘Elizabet Harli.’ U tom trenutku, bila je prijatelj koji mi je vratio osmeh.“

Bonus video: Elizabet Harli izabrana za jednu od 100 najelpših žena na svetu