Finale US Openazavršeno je 7. septembra, a dok se još sabiraju utisci iz muškog finala i pobede Karlosa Alkaraza, još uvek se priča o poznatim ličnostima koje su uživale u teniskom meču.

U jednom od najneobičnijih modnih izdanja pojavila se manekenka Irina Šajk, koja je došla na finalni meč u Njujorku i zabeležila takoreći modni promašaj.

Irina Šajk

Irina je za finale US Opena odabrala maksi haljinu dugih rukava brenda Alaia.

Duga prozirna haljina pratila je liniju njenog tela i od struka do poda bila drapirana te još više istakla njenu figuru. Međutim, ovaj tip prozirne haljine ispod koje se nazire donji veš nije baš primeren za posmatranje teniskog meča.

Za frizuru je odabrala blage talase i minimalne količine šminke.

Manekenka je uz ovu haljinu iskombinovala masivnu srebrnu ogrlicu koja joj je odlično stajala. Jedan "statement" detalj je dovoljan da celu kombinaciju digne na viši nivo.

Ali ono što je posebno upalo u oči što je na sivu prozirnu haljinu Irina Šajk obula smeđe mokasine. Klasične cipele bez potpetice brenda Miu Miu celoj kombinaciji su dale neobičan prizvuk, time pre što su podsećale na klasičnu mušku obuću.

Svaki komad ponaosob je odličan: i haljina i cipele i ogrlica, ali zajedno čine ne tako sjajno izdanje manekenke, koja malo malo pa iznenadi svojim odabirom obuće.

