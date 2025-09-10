Slušaj vest

Na premijeri svog rediteljskog debija, filma „Eleanor The Great“, koja se održala na Filmskom festivalu u Torontu, glumica Skarlet Johanson plenila je pažnju ne samo filmskim uspehom, već i modnim izborom koji je otkrio više nego ikada do sada, uključujući njenu upečatljivu tetovažu.

Skarlet Johanson je nosila haljinu modne kuće Valentino u prljavo-roze nijansi. Gornji deo haljine krasio je drapirani korset sa romantičnim naborima i spuštenim naramenicama koje su ležerno padale niz ramena, dok se donji deo širio u maksi suknju visokog struka sa dugačkim, poluprovidnim šlepom. Elegantno, ženstveno i suptilno glamurozno, baš u Skarletinom stilu.

Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju jesu otvorena leđa ove raskošne haljine, koja su otkrila glumičinu tetovažu loze ruža i jagnjeta. U kontrastu s nežnim dizajnom haljine, tetovaža je delovala snažno, izražajno i moćno. Za dodatnu dozu elegancije, Skarlet je kosu podigla u uglađenu punđu, a čitav izgled upotpunila diskretnim nakitom koji je dodao dašak luksuza bez preterivanja.

Spoj princeze i buntovnice

Ovo nije prvi put da Johanson s ponosom pokazuje ovu tetovažu. Prvi put ju je javnost imala prilike da vidi još 2018. godine na Met Gali, kada je nosila sličnu haljinu od tila. I tada je spajanje bajkovite siluete sa tetovažom poslalo jasnu poruku – Skarlet voli da kombinuje nežnost i odvažnost.

Tetovaža ruže i jagnjeta samo je deo bogate kolekcije crteža na telu ove holivudske zvezde. Među njima su i narukvica istetovirana oko desnog zgloba, izlazak sunca na levoj podlaktici, sova i ruža uz rebra, i naravno – logo Avengersa na bicepsu, koji je uradila zajedno sa kolegama iz Marvelove postave (svi osim Marka Rafala), u znak sećanja na njihovu zajedničku franšizu.

Za Johanson, tetovaže nisu samo ukras, one su lični pečat, simboli uloga, životnih faza i unutrašnje snage. I dok haljine dolaze i prolaze, njene tetovaže ostaju, baš kao i poruke koje nose.

(Kurir.rs/Najžena)

