Dženifer Aniston je na premijeru četvrte sezone serije "The Morning Show" stigla uz posebnu podršku - novog dečka Džima Kertisa. Par, čija je veza potvrđena u julu, pojavio se na događaju u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, što je jedno od njihovih prvih zajedničkih pojavljivanja u javnosti, piše People.

Podrška pored crvenog tepiha

Dok je Aniston pozirala fotografima u elegantnoj crnoj haljini s kolegama Riz Viterspun, Bilijem Krudapom i Markom Djuplasom, Kertis ju je ponosno bodrio sa strane. Odeven u ležernu crnu kombinaciju, primećen je kako se smeši dok je stajao uz crveni tepih.

Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veza potvrđena i na Instagramu?

Kertisova podrška na premijeri usledila je nedugo nakon što je Aniston, čini se, objavila njihovu vezu na svom Instagram profilu. Glumica je 7. septembra objavila seriju fotografija kojima se oprostila od leta, a među njima se našla i jedna koja je posebno privukla pažnju obožavatelja.

Na fotografiji zalaska sunca vidi se potiljak tajanstvenog muškarca, a mnogi su zaključili kako je reč upravo o Kertisu, protumačivši objavu kao suptilnu potvrdu njihove romanse.

Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zabavljaju se već nekoliko meseci

Par je prvi put viđen zajedno u julu tokom odmora na Makorci, gde su uživali na jahti u društvu prijatelja. Izvor je tada za People otkrio da se "ležerno viđaju i zabavljaju", te da su "zajedno već nekoliko meseci".

"Upoznao ih je prijatelj i počeli su kao prijatelji. Džen je pročitala njegovu knjigu i bila je upoznata s njegovim radom", dodao je izvor, referišući se na Kertisovu karijeru autora i životnog trenera. "On je vrlo drugačiji od bilo koga s kim je pre izlazila."

Fotografija kojom je Dženifer Aniston potvrdila vezu s Džim Kertisom Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Prijatelji ga obožavaju

Čini se da veza napreduje, a drugi izvor je u avgustu potvrdio da je Kertis "neverovatan za biti u blizini" i da ga "njeni bliski prijatelji vole".

"Ima tu stvarno smirenu i sigurnu energiju. Džen to voli", rekao je izvor. "Oseća se vrlo sigurno s njim." Iako je još "rano" reći da su par, izvor napominje da stvari za sada idu jako dobro. Navodno joj je hipnoterapeut "pomogao da se okrene sebi i malo uspori", te je uči da "stvarno ceni i bude ponosna na sve što je izgradila".

Četvrta sezona serije "The Morning Show" premijerno se prikazuje u sredu, 17. septembra, na streaming servisu Apple TV+.

(Kurir.rs/ Index.hr)

