Uticaj Džekija Čena, majstora akcionog filma mnogo je veći nego što se misli. Planetarno popularni glumac, koji je imenovan za brend ambasadora EXPO 2027, sastao se juče s predsednik Srbije Aleksandrom Vučićem, te izjavio da će Beograd 2027. godine biti mesto gde se svet okuplja.

O tome koliko je svojim radom uticao da kreiranje svetske pop kulture govori i činjenica da su scene borbi u kultnoj animiranoj seriji "Zmajeva kugla" crtane po ugledu na filmove Džekija Čena.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio Džekija Čena, brend ambasadora EXPO 2027 Foto: Instagram/Budućnost Srbije

Mangu "Zmajeva kugla" stvorio je umetnik Akira Torijama 1984. godine, i nije joj bilo potrebno mnogo vremena da postane svetski poznata, pre svega zbog svojih animiranih serijala

Goku je još poznat i po imenima Zero, Kakarot, Kakaroto i Son Goku. On je Sajonac (a Kakarot mu je sajonsko ime), poslat na planetu Zemlju kako bi je uništo, ali prilikom sletanja, bolje reći pada, udario je glavu i tako izgubio pamćenje. Svoje detinjstvo je proveo sa Gohanom, svojim dedom, kako ga je on zvao, ali zapravo čovekom koji ga je pronašao i usvojio.

Džeki Čen je smatran naslednikom Brus Lija Foto: Seasonal Film Corporation / AFP / Profimedia

Predstavljamo vam još zanimljivih činjenica o serijalu "Zmajeva kugla" koje možda niste znali...

Po ugledu na video-igre

Radnja mange "Zmajeva kugla" je, prema rečima autora, nastala prema ugledu na video-igre tog doba, u kojima protagonisti obično sakupljaju određene predmete. Kada je Torijama rešio da će se skupljati zmajeve kugle, ujedno je odlučio da će serija trajati dok ih glavni junak ne skupi sve, za šta je, prema njegovom proračunu, bilo potrebno oko godinu dana, ali serijal je ipak nadmašio tu prognozu.

Džeki Čen Foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

Borbe se vode van naseljenog mesta

Većina borbi, pretežno u prvom serijalu, odvijala se van naseljenih mesta, što je Torijami i njegovom pomoćniku omogućavalo mnogo lakši posao, budući da nisu morali da crtaju zgrade, srušene objekte, ulice i ostale prepoznatljive ljudske dekore.

Goku je naglo porastao zbog scena borbe

Kako bi Torijami bilo lakše da crta scene borbe, Goku je morao fizički da poraste, što je naišlo na negodovanje njegovog pomoćnika Torišime, jer se junaci u mangama ne transformišu tako brzo.

Foto: Printscreen YouTube

Goku po ugledu na Džekija Čena

Torijama je naglasio da su scene borbi crtane prema ugledu na filmove Džekija Čena.

Treća najprodavanija manga na svetu

"Zmajeva kugla" i "Zmajeva kugla Z" su kao serijali prodati u 156 miliona primeraka u Japanu, a u 240 miliona primeraka u svetu, pa je "Zmajeva kugla" postala treća najprodavanija manga na svetu.

