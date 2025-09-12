Ovaj fatalni portugalski glumac zaludeo je žene širom planete: Kleo se u ljubav prema supruzi, a onda je sve puklo nakon što su dobili bebu
Diogo Morgado, slavni portugalski glumac, osvojio je publiku širom sveta zahvaljujući izuzetnim ulogama u filmu i televiziji. Ipak, iza glamura i reflektora, njegov privatni život, posebno odnos sa bivšom suprugom, često budi znatiželju obožavalaca.
On je i zvezda serije "Zauvek tvoj" koja se od 10. septembra emituje na Kurir televiziji.
Biografija i uspon slavnog glumca
Rođen 17. januara 1981. godine u Lisabonu, Diogo je još kao dečak gajio strast prema glumi. Upisao je pozorišne kurseve i ubrzo privukao pažnju u popularnoj portugalskoj seriji „Morangos com Açúcar“, što mu je otvorilo vrata ka većim projektima. Svetsku slavu stekao je ulogom Isusa u megapopularnom filmu „The Bible“ (2013), a nastavio je da gradi karijeru u filmovima i serijama širom sveta, uključujući i film „Fatima“ (2020).
Ljubavna priča koja je osvojila srca
Diogo je poznat po tome što privatni život čuva dalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je srećno oženjen i da je njegova porodica stub njegove snage. Suprugu je upoznao u ranim fazama karijere, preko zajedničkih prijatelja, a njihova povezanost bila je trenutna. Delili su ljubav prema umetnosti, što je njihovu vezu učinilo još čvršćom. Međutim, 2017. godine usledio je krah braka o čemu on nije želeo da govori.
Serija "Zauvek tvoj" koja se od 10. septembra emituje premijerno na Kurir televiziji radnim danima u 15.00 časova donosi vam intrigantnu priču o izdaji, porodici i ljubavi.
Pedra je, kao dete, majka ostavila na pragu crkve. Kada je odrastao, Pedro ima jedan cilj na umu: da pronađe gde se nalazi njegova majka, ali se zaljubljuje u devojku iz više društvene klase. Da bi ih razdvojio, njen otac umešao je Pedra u ubistvo, što ga navodi da pobegne iz grada.
Godinama kasnije, potraga za njegovom majkom vraća Pedra u njegov rodni grad. Bliže je otkrivanju istine o svojoj majci kada se ponovo ujedini sa svojom prvom ljubavi.
Ali nešto se promenilo: sada je verena za čoveka za koga Pedro ne zna da mu je biološki brat.
Ko je supruga bivša Dioga Morgada?
Iako nije poznata javnosti koliko i njen muž, Diogova supruga je talentovana i ostvarena osoba. Ima sopstvene projekte i karijeru. Često ga je pratila na javnim događajima, ali retko je davala intervjue ili iznosi privatne detalje – baš to je čini intrigantnom za obožavaoce.
Izazovi života pod lupom javnosti
Kao i mnoge poznate ličnosti, Morgado i njegova supruga suočavali su se sa izazovima koje donosi pažnja medija. Njegova sve veća popularnost uticala je na to da dođe do razvoda braka nakoj 8 godina naizgled idilične ljubavne priče.
Svako je nastavio svojim putem 2017. i zajedno su brinuli o svom detetu. Koje su dobili samo nekoliko meseci pre kraha ljubavi.