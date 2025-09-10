Slušaj vest

Dolazak u Klarens Haus

Hari je viđen kako automobilom stiže u Klarens Haus, kraljevu londonsku rezidenciju, 10. septembra oko 17:20 po lokalnom vremenu. Vojvoda od Saseksa vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo 8. septembra kako bi pružio podršku nekim od svojih ključnih humanitarnih organizacija i inicijativa.

princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Počast kraljici Elizabeti i humanitarni angažman

Nakon dolaska u domovinu i odavanja počasti kraljici Elizabeti na treću godišnjicu njene smrti, Hari je prisustvovao dodeli WellChild nagrada. Sledećeg dana otputovao je u Notingem, oko 210 kilometara severno od Londona, kako bi istakao značajan rad sa mladima u toj oblasti.

Kraljevski raspored i neočekivani susret

U sredu su se i otac i sin našli u Londonu. Dok je Hari posetio Centar za proučavanje povreda od eksplozija na Imperijal koledžu u Londonu, kralj Čarls je viđen kako ukrcava avion iz Škotske, gde je proteklih nedelja boravio u dvorcu Balmoral, prema glavnom gradu.

Značajan trenutak u porodičnim odnosima

Njihov susret mnogi vide kao prekretnicu u porodičnim odnosima. Ljudi bliski princu Hariju ranije su za People otkrili da kralj Čarls nije odgovarao na njegove pozive niti poruke. Hari je još u maju za BBC istakao da želi da započne korake ka pomirenju, rekavši da bi voleo da dođe do „rešavanja nesuglasica i zbližavanja“.