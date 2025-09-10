Slušaj vest

Princ Hari i kralj Čarls ponovo su se sastali, što predstavlja njihov prvi susret uživo još od februara 2024. godine, kada je kralj Čarls, 76, otkrio da se leči od nepoznate vrste raka.

Dolazak u Klarens Haus

Hari je viđen kako automobilom stiže u Klarens Haus, kraljevu londonsku rezidenciju, 10. septembra oko 17:20 po lokalnom vremenu. Vojvoda od Saseksa vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo 8. septembra kako bi pružio podršku nekim od svojih ključnih humanitarnih organizacija i inicijativa.

princ Hari
princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Počast kraljici Elizabeti i humanitarni angažman

Nakon dolaska u domovinu i odavanja počasti kraljici Elizabeti na treću godišnjicu njene smrti, Hari je prisustvovao dodeli WellChild nagrada. Sledećeg dana otputovao je u Notingem, oko 210 kilometara severno od Londona, kako bi istakao značajan rad sa mladima u toj oblasti.

Kraljevski raspored i neočekivani susret

U sredu su se i otac i sin našli u Londonu. Dok je Hari posetio Centar za proučavanje povreda od eksplozija na Imperijal koledžu u Londonu, kralj Čarls je viđen kako ukrcava avion iz Škotske, gde je proteklih nedelja boravio u dvorcu Balmoral, prema glavnom gradu.

Značajan trenutak u porodičnim odnosima

Njihov susret mnogi vide kao prekretnicu u porodičnim odnosima. Ljudi bliski princu Hariju ranije su za People otkrili da kralj Čarls nije odgovarao na njegove pozive niti poruke. Hari je još u maju za BBC istakao da želi da započne korake ka pomirenju, rekavši da bi voleo da dođe do „rešavanja nesuglasica i zbližavanja“.

