Slušaj vest

Princ Hari napustio je kraljevsku rezidenciju Klarens Haus nakon privatnog susreta sa ocem, kraljem Čarlsom, koje je trajalo nešto manje od sat vremena.

Vozilo vojvode od Saseksa viđeno je kako ulazi u londonski dom kralja u 17.21, a Hari je sedeo pozadi u elegantnom odelu. Ovo je bio njihov prvi susret licem u lice još od februara prošle godine, kada je Hari kratko posetio oca nakon objave o njegovoj dijagnozi raka.

princ Hari u Londonu Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovoga puta razgovor je potrajao 55 minuta, skoro duplo duže od prošlogodišnjih 30 minuta. Hari je zbog susreta morao da odloži dolazak na događaj Invictus Games u Londonu za više od sat vremena. Kada je kasnije stigao na manifestaciju, kratko je prokomentarisao očevo stanje: „Da, odlično je, hvala.“

Kralj Čarls je ranije tog dana napustio Balmoral i viđen je kako oko 14 časova ukrcava u kraljevski avion. Sleteo je u RAF Northolt sat kasnije bez kraljice Kamile. Princ Vilijam nije prisustvovao čajanci, jer se vraćao sa događaja u Kardifu povodom Svetskog dana prevencije samoubistava, piše The Sun.

1/13 Vidi galeriju kralj Čarls Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia, Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Neposredno pre Harijevog dolaska, vojvotkinja od Edinburga, Sofi, napustila je Klarens Haus. Hari i njegov telohranitelj Kristofer Sančez, koji je ranije radio za Baraka Obamu, morali su da uđu na bočni, posetilački ulaz, a ne kroz glavnu kapiju na Malu, koju su tog dana koristili kralj i članovi porodice.

Napeti porodični odnosi

Prema pisanju The Sun-a, Hari je doputovao u Veliku Britaniju ne znajući da li će ga otac primiti, ali je bio spreman na susret ako ga kralj pozove. Od „Megzita“ 2020. godine, kada su Hari i Megan odustali od kraljevskih dužnosti i preselili se u SAD, vojvoda od Saseksa retko komunicira sa porodicom.

princ Hari i Megan Markl Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon toga, dodatno je uzdrmao odnose memoarima Spare, gde je, između ostalog, tvrdio da ga je Vilijam oborio na pod tokom svađe. Kritike na račun porodice izneo je i u Netflix dokumentarcu u šest delova, kao i u čuvenom intervjuu kod Opre Vinfri.