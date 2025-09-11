Slušaj vest

Glumac Stiven Sigal boravi u Beogradu zbog snimanja filma "Order of the dragon", čije snimanje uskoro počinje. Doputovao je je sa svojom suprugom Erdenetujom Sigal, poznatijom kao El Sigal. Ko je njegova životna partnerka sa kojom je skoro 20 godina u braku?

Venčao se sa njom nakon tri bračna brodoloma.

Stiven Sigal tumači glavnu ulogu u filmu Vjekoslava Katušina. U Beogradu je u društvu pevačice Danijele Karić, njenog supruga Ivana Mileusinića i drugih članova porodice Karić, koji su pre više godina ugostili glumca Džejmija Foksa.

Sigal je i 2020. bio gost Karića, u našoj prestonici. A kada su 2016. boravili u Srbiji, ona je naručila poseban poklon za svog muža - zlatan prsten.

Prsten je izrađen za samo 24 sata, svetlucav je, a slova S i E povezana su srcem.

"Pošto je Stiven budističke veroispovesti, njena želja je bila da se u prsten ugrade dijamanti u obliku sazvežđa Velikog medveda, i da se izgraviraju inicijali njenog i suprugovog imena koje spaja srce, simbol ljubavi, koje verovatno i predstavlja njihovog sina Kunzanga. Prsten je morao biti izrađen od žutog zlata, kao Budina boja kože - prosvetljeno biće", rekla je dizajnerka nakita Daniela Krakorova Komatović.

Korpulentnost poznatog glumca uticala je na to da se i prsten morao da se izradi u nestandardnom najvećem broju za muškarce 36, tako da je i njegova gramaža puna 22 grama.

Sigal (73) koji ima srpski pasoš, oženio se El Sigal 2009. Pre toga je bio u braku sa Adrijen la Rusom (venčali su se 1984. i iste godine razveli), Mijako Fudžitani, instruktorkom aikida sa kojom ima sina i ćerku i glumicom Keli Lebrok, sa kojom je dobio troje dece. Iz veze sa Arisom Volf ima jedno dete.

Brak sa Keli Lebrok bio je prilično kontroverzan. Ona se nakon razvoda povukla iz javnosti i započela život na farmi. Sumnjalo se da ju je bivši muž silovao.

Njegova četvrta supruga El je iz Mongolije i to ponosno ističe. Par se upoznao 2001. godine kada je Sigal bio na putovanju kroz njenu domovinu, prikupljajući sredstva za film. Ona je u to vreme radila kao prevodilac.

Venčali su se osam godina kasnije, pa dobili sina koji je njegovo sedmo dete. El je radila kao profesionalna plesačica pre nego što srela poznatog glumca.

Počela je da trenira ples od malih nogu u Dečjoj palati u Mongoliji i na kraju je postala jedna od najboljih mongolskih plesačica. Čak je radila i u prestižnom Nacionalnom akademskom pozoriptu opere i baleta.

Stiven Sigal i Vladimir Putin Foto: EPA/ALEXEI DRUZHININ

Pre šest godina debitovala je na filmu, u ostvarenju "General Commander", gde je igrao i njen suprug. Tečno govori nekoliko jezika, uključujući ruski i engelski.

Vezu uglavnom drže dalje od javnosti pa nije objavljena ijedna slika sa njihovog venčanja. Sinu su dali ime Kunzang.

El Sigal uglavnom izbegava crveni tepih. Pojavljuje se povremeno sa suprugom na određenim društvenim i kulturnim događajima.

