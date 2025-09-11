Slušaj vest

Sastanak kralja Čarlsa i princa Harija trajao je 55 minuta, duže od prethodnog koji je potrajao pola sata. Birtanski vladar nije se video sa sinom u maju ove godine, jer je "imao previše obaveza". Šta je doneo ovaj susret na koji se dugo čekalo?

U julu je bilo naznaka da će doći do susreta kada su se u Londonu sreli saradnici kralja Čarlsa i princa Harija.

Iako nije bilo zvanične najave jučerašnjeg sastanka, očekivalo se da će doći do tog susreta, bez obzira na niz skandala koji su udaljili oca i sina.

"Izvini, ali imam obaveze"

Kralj Čarls i princ Hari sreli su se poslednji put početkom februara 2024. nakon što je saopšteno da monarh ima rak. Susret je trajao 30 minuta, prema pojedinim izvorima 45 minuta.

Princ Hari Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jedni su pričali da je monarh bio presrećan što vidi sina, drugi da mu se žurilo jer je bio umoran, kao i da je bilo bezobzirno od Harija da "preko noći" doleti u London i nametnu ocu obavezu da se sretnu. I to u momentu dok se kralj bori sa rakom.

Hari je početkom maja boravio u Londonu zbog 10. godišnjice takmičenja sportista sa inavliditetom, Invictus games. Ni Čarls III i princ Vilijam nisu bili na tom događaju niti su se sreli sa odbeglim princom.

Bio je to ozbiljan "šamar" Hariju i znak da je kralj promenio mišljenje o javnim susretima sa mlađim sinom koji je nizom skandaloznih izjava uzdrmao porodicu, ali i znak da je stao na stranu Vilijama kojem navodno nimalo ne prija što otac oprašta princu buntovniku brojne ispade i bezobzirnost prema porodici u Britaniji.

Dugo je potrajalo dok se nije desila druga šansa... 18 meseci. U međuvremenu su dobri poznavaci prilika na dvoru tvrdili da postoje mala verovatnoća da se Hari u potpunosti pomiri sa ocem i bratom i vrati međusobne odnose na staro. Kao razlog navodili su se kontroverzni intervjui princa, pa se isticalo da monarh ne može više da prašta mlađem sinu afere, a da prestolonaslednik nema ni vremena da misli o bratu jer je posvećen porodici i brizi o supruzi Kejt Midlton koja se borila sa kancerom.

Kejt Midlton je kasnije indirektno poručila da podržava pomirenje sa Harijem i Megan Markl, kako se tumačilo ovo njeno pojavljivanje. Ipak, ni ona ni Vilijam se nisu sreli sa princom. Do sada. Hari je u ponedeljak doputovao u Britaniji i boraviće još danas u domovini.

Kejt Midlton u Los Anđelesu u haljini Roksande Ilinčić Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Čarls mekšeg srca nego Vilijam, korača ka pomirenju, prestolonaslednik na distanci

Vilijam sve vreme njegove posete radi, oglašava se na društvenim mrežama, ali ni reč ne daje o bratu.

Čarls je ipak mekšeg srca kao što se i pričalo. Bilo je pretpostavki da će otac oprostiti sinu i da mu je pomirenje bitnije od bilo kakvog skandala, ali i da veoma pati što retko viđa Harija i njegovu decu Lilibet i Arčija. Podsetimo, princ je ćerku i sina dobio sa suprugom Megan Markl.

Na tu patnju je zaboravio u maju, ali javnost nije zaboravila njegovo opravdanje "nemam vremena da se vidim sa sinom". To se tumačilo i kao opreznost da sastanka sa Harijem ne naruši dodatno reputaciju monarhije jer bi se time poslala poruka da se lako prelazi preko skandala, pa čak i da se afere prećutno odobravaju. Narušilo bi se pravilo da dinastija ne odobrava "iznošenje prljavog porodičnog veša u javnost" i da podržava iskljućivo bespogovornu lojanost porodici i kruni, i bežanje od skandala.

Ipak, i distanca Čarlsa prema Hariju nije osvajala samo pozitivne reakcije niti razdor u porodici doprinosi reputaciji dvora. Kada se sve sabralo i oduzelo, desio se susret. Oni koji veruju da ljubav pobeđuje sve pa i svetske skandale, kažu da je sastanak bio bez većeg kalkulisanja i odraz očinske ljubavi.

"Užasno kasnim"

Da li su okolnosti tako namestile ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali je Hari dok je juče prilazio kraljevskoj rezidenciji, poručio okupljenim novinarima: "Užasno kasnim".

Tačno je da je pre toga obavio jedan angažman, i da mu je raspored dosta ispunjen dok boravi u Londonu, ali ta njegova rečenica je mnoge podsetila na Čarlsov izgovor "nemam vremena, imam obaveze".

Sada je i Hari dosta prezauzet i pritom kasni na susret na koji se čekalo 18 meseci. Pre toga je izvor rekao da će princ rado uskladiti obaveze sa sastankom sa ocem ako dođe do takve prilike.

Kralj Čarls sastao se sa sinom nakon 18 meseci Foto: Mark Thomas / Shutterstock Editorial / Profimedia

Užurbanost Harija i Čarlsa odraz je i prirode njihovih sastanaka nakon Megzita. Otac i sin se viđaju skoro pa potpuno na zvaničnom nivou (zbog mesta na kojem se sastaju, zvaničnih najava, usklađivanja sa rasporedom obaveza). Nema privatnih susreta, makar da je javnosti poznato.

Ti javni susreti su i neophodni s obzirom na sve što se između njih dešavalo kako bi se poručilo javnosti da je sve u redu. Oprečno se ocenjuje da li takvi susreti donose dobro monarhiji ili ne, iz gore navednih razloga.

Hariju svakako idu na ruku, uz gorak ukus da je poput gosta u svojoj porodici. Kada dođe do ležernijh susreta, biće to znak da se stvari vraćaju na staro, ali treba reći da se jučerašnji susret opsiuje kao "privatna čajanka" sa monarhom.

Hari i nema zvaničnu funkciju da bi susret bio služben pa valja može i da privatno popije čaj sa ocem.

Vreme će otkriti da li će susret u Londonu dovesti do većih promena ili će se i dalje nastaviti sa istim.

"Moj otac je sjajno"

Hari je nakon susreta sa ocem otkrio novinarima svoje utiske. Imao je da poruči: "Da, moj otac je sjajno, hvala vam".

Poštuje tako privatnost svoje porodice nakon što je tu istu privatnost porušio više puta. Kralj je juče u rezidenciju doputovao oko 16 časova, pravo iz Škotske. Sastanak sa Harijem počeo je u 17 i 20 h i trajao je do 18 i 15 h.

Hari se zatim uputio na događaj posvećen Invictus games, trebalo je da se tamo pojavi u 18 i 45 h, ali je kasnio pa se pojavio sa 40 minuta zakašnjenja.

(Kurir.rs/Žena)

