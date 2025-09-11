Slušaj vest

Ursula Korbero je rođena 11. avgusta 1989. godine u Barseloni. Interesovanje za glumu je počela da pokazuje od ranog detinjstva. Imala je samo šest godina kada se pojavila pred kamerama, na snimanju jedne reklame. Njena zapaženija uloga dolazi u 13. godini, a pohađala je časove flamenka i džeza, kao i glume i scenskog govora.

Prvu zapaženiju ulogu dobija 2002. godine, u ostvarenju "Mirall trencat", a potom su usledile uloge u filmovima i serijama "El Internado", "Fisica o Quimica", "Volare", "Isabel", „La embajada", "La casa de papel" i drugim.

1/6 Vidi galeriju Ursula Korbero Foto: Printscreen/Instagram/ursulolita

Za brojne uloge u serijama i filmovima, Ursula je dobijala nagrade u Španiji, i profilisala se kao umetnica koja se ističe u porodičnim dramama, ali i horor filmovima. Korberova je dobila prvu ulogu u seriji na engleskom jeziku 2018. godine, ali je nastavila da glumi u svojoj zemlji. Takođe se pojavila u spotu J. Bolvina, Dua Lipe i Bed Banija "Un Dia".

O njenom privatnom životu počelo je da se piše 2008. godine, kada se zaljubila u glumca Izraela Rodrigeza. Sa njim je provela dve godine. Nakon te ljubavi, Ursula je započela vezu sa teniserom Felisijanom Lopezom. Zbog velikog pritiska javnosti, par je raskinuo posle samo pet meseci. Početkom 2013, viđena je sa glumcem i modelom Andresom Velenkosom, a veza je počela ubrzo nakon što je raskinuo sa Kajli Minog.Njihova ljubav trajala je skoro tri godine.

Od 2016. godine, Ursula je u ljubavi sa godinu dana starijim glumcem Čajnom Darinom, sinom poznatog argentinskog glumca i pisca Rikarda Darina, kojeg je upoznala na snimanju filma "La embajada" i sa kojim živi u Madridu. Njih dvoje sada čekaju svoje prvo dete, što je glumica objavila na Instagramu.

"Ovo nije AI", napisala je glumica uz fotografiju na kojoj je vidljiv trudnički stomak.

Od početka svoje karijere, Ursula je vodila računa o svom izgledu i aktivno se bavila fitnesom, a svojevremeno je krasila i naslovnicu septembarskog izdanja španskog Voga. Voli modu i, kako je navela, nikada nije nosila nešto što je trenutno popularno, a da joj se to ne dopada.

"Zavisna" je od čestog menjanja frizura i boje kose. Zaljubljena je u nakit i kada putuje u druge zemlje, uvek ga kupuje kao suvenir.

O porodici nerado govori, ali je poznato da je veoma bliska sa starijom sestrom Monikom. Mama Ester ju je rodila kada je imala samo 17 godina. Glumica majku i sestru smatra najvažnijim ženama u životu i, kaže, uvek su joj bile podrška.

"Snake Eyes" je njen prvi veliki projekat posle "La casa de papel", a u pitanju je film koji je objavljen 2020. godine.

"Moj život se promenio i osećam se zahvalno i ponosno. Tokio će mi mnogo nedostajati, ali u isto vreme mislim da će zauvek biti deo mene", rekla je glumica o ulozi koja ju je proslavila.

Uz veliku popularnost, stekla je bogatstvo, i ono se danas procenjuje na više od tri miliona dolara.

(Kurir.rs/Nova.rs)

VIDEO: Eva Ras šokirala izjavom