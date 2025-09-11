Umrla čuvena glumica: Oglasili se prijatelji, životnu bitku izgubila u 88. godini
Poznata američka glumica Poli Holidej (Polly Holliday), zvezda filmova Gremlini i Mrs. Doubtfire,preminula je u 88. godini života. Vest o njenoj smrti potvrdio je njen dugogodišnji prijatelj i pozorišni agent Denis Asplend (Dennis Aspland) za Njujork tajms.
Holidej je preminula u svom domu na Menhetnu, a iza sebe je ostavila bogatu glumačku karijeru koja je trajala više od pet decenija.
Uspon kroz seriju „Alisa“ i čuvenu repliku
Najveću popularnost stekla je krajem sedamdesetih godina kada je u seriji Alisa (Alice) tumačila duhovitu konobaricu Florens „Flo“ Džin Kaslberi. Publika ju je obožavala zbog njenog južnjačkog akcenta i legendarne rečenice „Kiss my grits“, koja je postala njen zaštitni znak.
Taj uspeh doneo joj je i spin-of seriju Flo, iako je trajala kratko.
Alisa je debitovala na CBS-u 1976. godine, a bila je inspirisana filmom Martina Skorsezea Alisa više ne stanuje ovde iz 1974. Serija je vrlo brzo postala veliki hit i našla se među deset najgledanijih programa američke televizije u četiri od narednih pet sezona.
Za ulogu gospođe Rubi Digl u filmu Gremlini iste godine osvojila je prestižnu nagradu Saturn za najbolju sporednu glumicu.
