Marina Abramović, svetski priznata umetnica performansa i pionir konceptualne umetnosti, nedavno je gostovala u jednom podkastu gde je govorila o svojim budućim projektima, upornosti i snazi koja je vodi napred čak i u poznim godinama. Ipak, pažnju javnosti nije privuklo ono što je govorila – već njen izgled.

Na pragu devete decenije, Marina je odlučila da značajno podmladi svoje lice, što je izazvalo snažne reakcije širom sveta. Umesto da inspiriše pričom o istrajnosti i nadi, umetnica je pokrenula lavinu komentara o estetskim korekcijama.

Mnogi su primetili da je promena toliko velika da je gotovo neprepoznatljiva. Kritike su bile oštre i nemilosrdne:

"Nju više ni roditelji ne mogu da prepoznaju",

"Izgleda kao da je na steroidima, preterala je sa korekcijama",

"Zašto deluje kao da se transformiše u demona?",

"Treba stariti u skladu sa godinama, lice kao da nije njeno", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod isečka iz podkasta.

Poznata po umetničkom istraživanju granica bola, smrti i odnosa sa publikom, Abramović je i ovog puta izazvala snažnu emociju – ali ne kroz performans, već kroz fizičku transformaciju.

Da li će njeni obožavaoci i publika prihvatiti novi izgled ili će joj on postati najveći "performans" do sada – ostaje da se vidi.

VIDEO: Gde treba staviti botoks posle 50. godine