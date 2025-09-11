Mila Jovovićjedno vreme nije bila aktivna na mrežama, a svojevremeno je zabrinula obožavatelje čudnim objavama i izdanjima zbog kojih su strani mediji pisali da u domu glumice nije sve u najboljem redu.

Međutim, nakon duže pauze, Mila, kojoj je zapravo pravo ime Milica Bogdanova Jovović, vratila se redovnim objavama, a sada je slikama sa porodicom napravila bum na mrežama.

Mila sa suprugom Foto: Printscreen/Instagram/millajovovich

Posebno su privukle pažnju fotografije njene najstarije naslednice Everet koja je, kako su mnogi komentarisali "slika i prilika slavne majke".

17-godišnjakinja je oduševila sve Miline pratioce, a iako ovo nije prvi put da se pojavljuje na majčinim objavama, čini se da iz dana u dan sve više i sama stiče svoju publiku.

Inače, Everet Gabo krenula je Milinim stopama, te se bavi manekenstvom i glumom, a igrala je mladu Ališu Markus/Red Queen u filmu iz 2016. "Resident Evil: The Final Chapter", kao, mladu Natašu Romanof u u filmu "Black Widow" 2021, a pripala joj je i uloga Vendi u "Peter Pan & Wendy".

Everet vredno radi na svojoj karijeri, te je izvesno da ćemo tek viditi talenat mlade glumice.

Podsetimo, Mila Jovović, rođena je 17. decembra, 1975. godine u Kijevu. Otac joj je srpski doktor Bogdan Jovović, a majka ruska glumica Galina Loginova Jovović.

Jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru

Lepa glumica nikad nije krila da je njen otac imao burnu i tešku prošlost.

- Tata je mislio da od zdravstenog osiguranja može da napravi veliki biznis, pa je 1994. godine zaglavio u zatvoru, gde je ostao punih pet godina. Veoma smo bliski, posebno od kako sam dobila prvo dete. On živi u Las Vegasu i kad god može dolazi da nas obiđe. Od mame sam nasledila radoznalost, ljubav prema književnosti i umetnosti i definitivno da dobro razmislim pre nego što nešto odlučim.

Mila Jovović Foto: Profimedia

Mila je često u intervjuima spominjala svog oca.

- Od tate sam dobila impulsivnu stranu, neustrašivost, spremnost da ponekad uđem u rizik. Ipak sam ja potomak jedne prilično revolucionarne porodice. Verovatno sam jedini član familije Jovović koji nije bio u zatvoru. Moj deda je, a mislim i njegova braća, bio zatočenik na Golom otoku. Ta priča o tom ostrvu, fascinira me! Zato želim da sa rođakom Mirkom, koji je reditelj, snimim film o Golom otoku. Skoro sam skapirala pravo značenje tog imena, u smislu - ogoljeno ostrvo. Još više me onda interesuje ta tema. Za Amerikance bi to bilo jako zanimljivo. Volela bih da napravim film o divljoj, nasilnoj, dramatičnoj istoriji moje porodice. Nismo mogli da je izbegnemo, čak i da smo hteli - kazala je Mila jednom prilikom za "Sedmicu".

Mila Jovović je tada istakla da ima ogromnu želju da poseti Srbiju i Crnu Goru, međutim, njen otac nema za tim ni najmanju želju.

