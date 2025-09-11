Slušaj vest

Film „Đavo nosi Pradu“ iz 2006. godine, snimljen prema istoimenom romanu Loren Vajzberger, godinama se doživljava kao fikcionalizovana priča inspirisana radom Ane Vintur na čelu američkog Vogue-a.

U središtu radnje je ambiciozna novinarka Endi Saks (En Hatavej) koja dobija posao asistentkinje zahtevne urednice Mirande Pristli (Meril Strip). Iako je Vintur godinama izbegavala direktne komentare, u razgovoru za The New Yorker Radio Hour konačno je progovorila — i iznenadila.

„Na premijeru sam došla u Pradi, potpuno nesvesna o čemu je film zapravo“, izjavila je Vintur u razgovoru sa urednikom New Yorkera Dejvidom Remnikom, otkrivši i da se modna industrija tada „slatko brinula“ da li će je film prikazati u lošem svetlu. Kada je Remnik dodao da se strah verovatno odnosio na „karikaturu“, Vintur je bez zadrške potvrdila: „Da, karikatura.“

Ipak, njena reakcija nakon gledanja bila je suprotna od očekivane. „Iznenadila me suptilnost prikaza i film me generalno oduševio. Bilo mi je izuzetno zabavno. Bio je jako duhovit. Mjuča Prada i ja često o tome razgovaramo i kažem joj: ‘Pa, za tebe je to zaista bilo dobro.’“ Film je, dodala je Vintur, „imao puno humora. Imao je puno britkosti. Imao je Meril Strip. Mislim, bila je tu i Emili Blant i svi su bili sjajni. Na kraju, smatrala sam da je to fer prikaz.“ Strip je za tu ulogu bila nominovana za Oskara.

„Đavo nosi Pradu“ bio je i poslovni trijumf: uz procenjeni budžet od 40 miliona dolara, globalno je zaradio 326 miliona i postao jedna od najcitiranijih modnih komedija 2000-ih. Skoro dve decenije kasnije u pripremi je nastavak u kojem opet glume Meril Strip,En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči, sa premijerom najavljenom za maj 2026.

Vintur je tokom godina na pitanja o sličnostima sa tim likom uglavnom odgovarala uz dozu distance. Prošle godine, na gala izvođenju muzičke adaptacije „Đavola“, za BBC je izjavila da je „na publici i ljudima sa kojima radi“ da procene da li postoje sličnosti između nje i Mirande Pristli.

