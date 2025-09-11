Slušaj vest

Iako modna industrija sve glasnije propagira feminizam, javna je tajna da u svojim redovima ima i seksualne prestupnike, vrlo uticajne i ugledne u društvu.

Tako se tek nedavno saznalo šta je sve radio Žerald Mari, nekadašnji big boss evropske divizije agencije "Elite Models" i bivši muž Linde Evanđeliste.

Više od tri decenije vedrio je i oblačio svetom mode. I svlačio, iako to u ovom kontekstu ne zvuči nimalo duhovito. Slučaj je prva u javnost iznela manekenka Kare Saton (56), kada je na konferenciji za medije progovorila o silovanjima i zlostavljanjima koje je proživljavala dok je radila u evropskom ogranku elitne agencije pod upravom Marija.

Žerald Mari Foto: Profimedia

"Postoji mnogo Marija u modnoj industriji"

"Imala sam 17 godina kada sam iz Kalifornije stigla u Pariz. Nisam praktično ni počela karijeru, a već sam bila zatočena. Sve je zavisilo od Marija – hrana, krov nad glavom, posao. Odmah mi je stavljeno do znanja šta sve moram da istrpim ako želim da nastavim da radim."

"Ima mnogo Žeralda u ovoj industriji koja omogućava muškarcima dajiho plaćaju pristup ženama i nvim telima", dodala je.

Podršku su joj među prvima pružile Karla Bruni, Helena Kristensen, Mila Jovović, Polina Poriškova, koja je izjavila "da mlade modele uče da seksualno zlostavljanje smatraju komplimentom".

Mila je istakla da nije lično doživela takvu vrstu nasilja, ali je "iskusila kulturu Divljeg Zapada u kojoj se deca tretiraju kao odrasli i u kojoj sve prolazi".

Oglasila se i Linda Evanđelista, koja je u braku sa "evropskim Vajnstajnom" bila od 1987. do 1993. godine. No, njena iskustva bila su drugačija.

"Tokom veze sa Marijem nisam znala ništa o zlostavljanjima, pa nisam bila u mogućnosti da pomognem tim ženama. Kada ih čujem sad, i kada se prisetim svega što sam doživela, verujem da govore istinu. Srce mi se slama zbog njihovih rana koje možda nikad neće zalečiti. Divim se njihovoj hrabrosti i snazi da progovore", izjavila je jedna od najlepših žena svih vremena.

"Znao je da ne sme da dira moje lice"

Ipak, priznala je da je brak bio toksičan.

"Shvatila sam da sam možda u pogrešnoj vezi. Ali, lakše je to reći nego otići. Razumem taj koncept, jer sam ga živela. Ne možeš samo da kažeš: "Hoću razvod, vidimo se". Ne ide to tako. Ali, znao je da ne sme da dira moje lice, da ne sme da dira ono što donosi novac", rekla je čuvena manekenka pre dve godine u dokumentarnoj seriji o supermodelima.

Žerald Mari je navodno silovao najmanje 15 modela, a neke od njih bile su maloletne. Prema nekim navodima, mnoge je uveo u svet droge i podvodio belosvetskim bogatašima. Da li je među njima bila i Karen Mulder, još jedna iz plejade dugonogih lepotica sa početka devedesetih?

Zanosna Holanđanka u jednoj emisiji je otkrila da je pet meseci provela na psihijatrijskoj klinici jer je "bila silovana više puta". Ime monstruma nije navela, ali su, u svetlu tadašnjih okolnosti, mnogi uprli prstom na Marija.

Iživljavao se dok je njegova verenica bila na putu

Među slavnim ženama koje su pravdu potražile na sudu, iznoseći detalje koji su šokirali svet, našla se i Kare Otis, manekenka, glumica i bivša supruga Mikija Rurka. U tužbi, podnetoj u julu 2021, navela je da ju je Mari prvi put silovao kada je imala 17 godina.

"Bila sam bolesna, imala sam temperaturu, a on me je napao dok je njegova verenica, Linda Evanđelista, bila na putu".

Kare Otis Foto: Profimedia

"Mnogo je napasnika u industriji i to mora da se zaustavi. Imam dve ćerke. Ne želim da odrastaju misleći da je normalno i nekažnjivo da neko nekoga seksualno uznemirava", rekla je Kare, koju pamtimo i po erotskom trileru "Divlja orhideja".

Žrtve je birao strateški. Kanađanka Vendi Volš, tada 17-godišnjakinja, izjavila je u svojoj tužbi da je namenski uzimao devojke koje dolaze iz udaljenih zemalja. Kada je došla u Pariz, njenoj majci je obećao kako će joj biti anđeo čuvar i širom joj otvoriti sva vrata. Ali, ta slatkorečivost bila je samo maska iza koje se krilo čudovište. Njegovo ponašanje u modnim krugovima bilo je, čini se, javna tajna, rekla je Vendi, koju je Mari silovao u svom stanu, gde su se našli na "poslovnom razgovoru".

Istraga je - zatvorena

Bivša novinarka Bi-Bi-Sija, Liza Brinkvort, tvrdila je da ju je napao u noćnom klubu u Milanu 1998. godine, dok je u tajnosti radila na priči o seksualnim zločinima nad manekenkama. I tako dalje. Javilo se njih petnaestak, a koliko je još onih koje nisu skupile dovoljno hrabrosti da progovre?

Uprkos svemu, istraga je zatvorena u februaru 2023. U obrazloženju stoji da je "prošlo previše vremena od navodnih prestupa da bi, prema francuskom zakonu, bili procesuirani". No, odluka o obustavljanju postupka nije sprečila žrtve da podnesu građanske tužbe i da seksualnog predatora izvedu pred lice pravde.

A Žerald Mari? Izjasnio se, naravno, da nije kriv i kategorički negirao sve priče.

"Moj klijent je zaprepašten ovim lažnim klevetama i užasnim optužbama", kratko je izjavila šefica njegovog advokatskog tima, Selin Bekerman.

