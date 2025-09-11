Slušaj vest

Poznata glumica Matea Milosavljević nikada nije krila da je u mladosti prolazila kroz teške životne trenutke. U periodu kada je imala svega 17 godina suočila se sa bulimijom, opasnim poremećajem ishrane o kojem se retko govori naglas. Danas, nekoliko godina kasnije, hrabro se osvrće na taj period i otkriva šta joj je pomoglo da iz njega izađe jača.

„Prve dve-tri godine bilo je najteže. Tek uz pomoć psihijatra, nutricionista, ali i uz podršku porodice i prijatelja, počela sam da se oporavljam. Bulimija je podmukla bolest – ne postoji čarobna tableta koja te izleči. Kažu da se mali broj ljudi potpuno oslobodi ovog problema, ali ja verujem da sam uspela, jer sam godinama intenzivno radila na sebi“, ispričala je Matea za magazin Story.

Glumica naglašava da je anoreksija vidljivija spolja, dok je kod bulimije stanje skriveno:„Samo ti znaš da li si povraćao ili ne. Ljudi oko tebe ništa ne primećuju, i upravo zato je teško.“

Novo poglavlje života

Danas Matea priznaje da se oseća slobodnije nego ikada i da više ne robuje stvarima koje su je nekada sputavale.

„Ranije sam bila opsednuta celulitom, a sada sam jednostavno – pomirena sa sobom. Pre par godina otišla sam na more bez ikakvih tretmana ili masaža i pomislila: ‘Baš me briga.’ Najlepše je kad prestaneš da juriš savršenstvo i počneš da uživaš u sebi.“

Na plaži je, kaže, imala priliku da razgovara sa grupom tinejdžerki koje su bile nesigurne zbog izgleda.

„Sve su bile zgodne, a stalno su se pitale da li izgledaju debele. Vezivale su marame oko kukova kako bi sakrile celulit. Gledala sam ih i setila se koliko je meni trebalo da shvatim da prava lepota nije u telu, nego u tome kako se osećaš u svojoj koži.“

Poruka mladim devojkama

Matea veruje da je ključ u prihvatanju sopstvene građe i prirodnih oblika.

„Ako imaš obline, ne možeš sebe da pretvoriš u ofinger. Isto tako, ako si prirodno mršava, i to je savršeno. Postoje žene koje su punije, a pritom su neverovatno seksi i privlačne. Nije važno kakvo je telo – važno je kako ti živiš u njemu. Ali, da bi to naučila, potrebno je vreme i rad na sebi.“

Njena poruka je jasna – najvažniji korak ka sreći jeste pomirenje sa sobom i izgradnja unutrašnjeg samopouzdanja.

