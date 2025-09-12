Slušaj vest

Glumica Džodi Foster kaže da je opsednuta serijom "Zona sumraka" ("The Twilight Zone") koju su Srbi obožavali da gledaju sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

Njena fascinacija ovom serijom vidljiva je i u ulogama koje je birala.

Bilo da glumi agentkinju FBI u "Kad jaganjci utihnu" ili majku koja se skriva sa ćerkom u "Sobi panike", Foster redovno bira priče koje istražuju mračne delove ljudske psihologije, što je jasan odraz uticaja koji je "Zona sumraka" ostavila na nju.

Glumica je svoju ljubav prema seriji pretvorila u godišnju tradiciju.

- Svake godine, to je bio kao maraton koji je trajao 48 sati, neprekidna "Zona sumraka". To mi je bila najdraža stvar - izjavila je jednom prilikom za magazin Empire.

Iako je tokom karijere pokrila gotovo svaki žanr, njena ljubav prema "Zoni sumraka" jasno oslikava sklonost prema ulogama koje zadiru u najdublje i najprovokativnije aspekte ljudskog postojanja, dokazujući da nas opsesije iz detinjstva zaista nikada ne napuštaju.

Kultna serija Roda Sterlinga, prvi put emitovana 1959. godine, pomakla je granice stvarnosti, uvodeći gledaoce u svet putovanja kroz vreme, dvojnika, ukletih lutaka i distopijskih vizija. Svaka epizoda vodila je publiku u uznemirujuće krajolike, spajajući natprirodni horor i naučnu fantastiku na način koji je zauvek promenio televiziju.

Bila je izuzetno popularna i u celoj bivšoj Jugoslaviji.

