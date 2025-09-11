Slušaj vest

Kultni "Studio 54" ponovo je otvorio svoja vrata, ali – samo na jednu noć, povodom lansiranja nove Valentino Beauty kolekcije. Među specijalnim gostima našla se i Lurd Leon.

Kratkim povratkom u prošlost, luksuzni italijanski brend odao je počast hedonizmu i slobodi, glavnim vrednostima koje su posetioci čuvenog njujorškog kluba nekada gajili. I sinoć su kroz njegova vrata mogli da prođu samo odabrani. Povod je bio ekskluzivan – predstavljanje limitirane kolekcije "Rendez-Vous Ivory". Početkom osamdesetih njena majka je često posećivala "Studio 54", a sada je u tom mitskom mestu snimljena i Lurd Leon.

Najstarija ćerka kraljice popa bavi se modelingom, nekad i muzikom, a pažnju na sebe skrenula je insistiranjem na prirodnom izgledu, koji uključuje i "šiške ispod miške". Ako ih je i sinoć imala, nisu se videle. U prvom planu je, naime, bila provokativna kreacija sa više nego dubokim dekolteom. U želji da još malo začini priču, stajlingu je dodala brojanicu sa velikim krstom koji je sijao između grudi.

Madoninivatreni fanovi primetili su i da je frizurom podsetila na mamu iz spota za pesmu "Frozen", snimljenog 1998. Drugi, pak, smatraju da liči na nju iz nekog ranijeg perioda, a ima i onih koji tvrde da, kako vreme prolazi, do izažaja sve više dolaze i tatini geni.

Lurd Leon u oktobru će proslaviti 29. rođendan. Iako je bliska sa majkom, sećamo se i dana kada je pokušavala da što dalje pobegne od tereta zvanog "Madonina ćerka". Pokušavala je da pokaže svetu kako može i bez njene pomoći, pa se posle srednje škole zaposlila kako bi mogla sama da plaća koledž, a potom se iselila iz porodične kuće i iznajmila stan. Optužila je majku da je "control freak" koji mora sve da drži pod kontrolom.

Sličan problem imao je i njen mlađi brat Roko. Na kraju su se svi izmirili, a slavna pevačica, čije su vaspitne metode očigledno bile prilično stroge, morala je da se pomiri sa situacijom.

