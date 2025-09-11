Slušaj vest

Bivši kraljevski batler Grant Herold, koji je sedam godina radio za kralja Čarlsa III i njegovu porodicu, otkrio je kakva je Kejt Midlton zapravo iza zatvorenih vrata. Iako neki pretpostavljaju da je njeno srdačno ponašanje koje viđamo u javnosti deo njenih kraljevskih dužnosti, Herold kaže da je princeza od Velsa jednako ljubazna i kada se kamere ugase.

Kejt Midlton na Vimbldonu Foto: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

„Veoma je draga i opuštena. Ono što vidite – to i dobijete s njom, ima divan stav. Ljubazna je devojka, a ujedno i pomalo šaljiva, ima smisao za humor“, rekao je za The Mirror.

Dodao je i da se Kejt „nikada nije ponašala kao da je bolja od drugih“, uprkos svom statusu. Takođe je otkrio šta bi prvo uradila svaki put kad bi došla u Hajgrouv.

Kejt Midlton Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Kada bi stigla, ušla bi u kuhinju i malo popričala s nama. Ušla bi u kuću, ali bi prvo došla da nas vidi, pa bi tek onda nastavila dalje, što mi je bilo jako lepo. Veoma je prizemna – to pokušavam da kažem, i to mi se kod nje svidelo“, ispričao je.

Grant je radio za Čarlsa između 2004. i 2011. godine, dok je on još bio princ od Velsa. Tokom svog mandata imao je susrete s princom Vilijamom, Kejt, princom Harijem, kraljicom Kamilom i pokojnom kraljicom Elizabetom II.

