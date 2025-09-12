Tračice jedva drže haljinu, a donji veš diže temperaturu: Margo Robi na zapalila crveni tepih nakon porođaja
Margo Robi se upečatljivo vratila na crveni tepih na londonskoj premijeri filma „Veliko, smelo i lepo putovanje“, jednom od njenih prvih velikih događaja otkako je postala majka prošle jeseni. Glumica i producentkinja nosila je kreaciju iz prolećne kolekcije visoke mode Đorđa Armanija Privea za 2025. godinu, odajući počast legendarnom dizajneru koji je preminuo ranije ovog meseca u 91. godini.
Glamurozna haljina Armani Privea
Glumica nominovana za Oskara nosila je potpuno providnu haljinu, od nežne tkanine prekrivene ukrašenim perlicama koje su uključivale botaničke elemente i vijugave oblike. Haljina bez rukava, dugačka do poda, imala je tanke, draguljima optočene bretele spojene u smeli privezak na sredini leđa.
Takođe, materijal je izostavljen na njenim bokovima što joj je dalo smeli izgled. Prozirna haljina otkrila je i njen došnji veš u obliku tangi, što je dodatno podgrejalo maštu.
Margo je odlučila da istakne raskošnu izradu haljine minimalnim nakitom, dok je izgled upotpunila srebrnim sandalama „Akvazura“ i elegantnom podignutom frizurom.
Na premijeri sa Kolinom Farelom
Na crvenom tepihu joj se pridružio kolega Kolin Farel, koji igra njenog partnera u filmu. Pojavio se u crnom odelu preko kojeg je prebacio klasičan bež kaput, kombinujući sofisticirani i ležerni stil.
Film „Veliko, smelo i lepo putovanje“ stiže u bioskope 19. septembra, a Robi igra lik Sare, dok Farel igra Dejvida.
Prvi intervju nakon majčinstva
Ovo je takođe prva promotivna turneja Margo Robi otkako je dobila sina sa suprugom Tomom Akerlijem u oktobru 2024. Iako još uvek krije njegovo ime od javnosti, Margo je u nedavnom intervjuu za „Entertejnment tujndž“ otkrila koliko uživa u svojoj novoj životnoj ulozi: „To je najbolje iskustvo.“
