Slušaj vest

Margo Robi se upečatljivo vratila na crveni tepih na londonskoj premijeri filma „Veliko, smelo i lepo putovanje“, jednom od njenih prvih velikih događaja otkako je postala majka prošle jeseni. Glumica i producentkinja nosila je kreaciju iz prolećne kolekcije visoke mode Đorđa Armanija Privea za 2025. godinu, odajući počast legendarnom dizajneru koji je preminuo ranije ovog meseca u 91. godini.

Glamurozna haljina Armani Privea

Glumica nominovana za Oskara nosila je potpuno providnu haljinu, od nežne tkanine prekrivene ukrašenim perlicama koje su uključivale botaničke elemente i vijugave oblike. Haljina bez rukava, dugačka do poda, imala je tanke, draguljima optočene bretele spojene u smeli privezak na sredini leđa.

Pogledajte njeno izdanje u galeriji

1/10 Vidi galeriju Margo Robi i Kolin Farel zajedno na londonskoj premijeri. Glumica blista u rizičnoj haljini Armani Privea na crvenom tepihu. Foto: Julie Edwards / Avalon / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Takođe, materijal je izostavljen na njenim bokovima što joj je dalo smeli izgled. Prozirna haljina otkrila je i njen došnji veš u obliku tangi, što je dodatno podgrejalo maštu.

Margo je odlučila da istakne raskošnu izradu haljine minimalnim nakitom, dok je izgled upotpunila srebrnim sandalama „Akvazura“ i elegantnom podignutom frizurom.

Na premijeri sa Kolinom Farelom

Na crvenom tepihu joj se pridružio kolega Kolin Farel, koji igra njenog partnera u filmu. Pojavio se u crnom odelu preko kojeg je prebacio klasičan bež kaput, kombinujući sofisticirani i ležerni stil.

Margo Robi i Kolin Farel zajedno na londonskoj premijeri Foto: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Film „Veliko, smelo i lepo putovanje“ stiže u bioskope 19. septembra, a Robi igra lik Sare, dok Farel igra Dejvida.

Prvi intervju nakon majčinstva

Ovo je takođe prva promotivna turneja Margo Robi otkako je dobila sina sa suprugom Tomom Akerlijem u oktobru 2024. Iako još uvek krije njegovo ime od javnosti, Margo je u nedavnom intervjuu za „Entertejnment tujndž“ otkrila koliko uživa u svojoj novoj životnoj ulozi: „To je najbolje iskustvo.“

Bonus video: Margo Robi