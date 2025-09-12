Slušaj vest

Ema Heming je otvoreno govorila o najtežem periodu braka sa Brusom Vilisomi priznala da je „sto posto“ razmišljala o razvodu pre nego što je glumcu 2023. godine dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD). Par se venčao 2009. godine i ima dve ćerke, Mejbl i Evelin.

Narušeni odnosi

Kako je opisala, odnosi su počeli da se urušavaju kada se Brusova ličnost promenila i kada je postao sklon sukobima. „Razgovora koje smo vodili, on se nije sećao. Naše vrednosti kao da se više nisu poklapale,“ prisetila se. U razgovoru u podkastu kod Opre Vinfri, na pitanje da li je razmišljala o odlasku, odgovorila je bez zadrške: „Sto posto.“

"Bili smo tako povezani, isprepleteni, a onda se odjednom sve počelo raspadati. Nisam razumela razgovore koje smo vodili; nismo bili usklađeni i nisam znala zašto. Ni oko čega se nije uzrujavao, i zaista sam razmišljala o razvodu.“

Heming je dodala da su simptomi FTD-a bili prisutni godinama pre zvanične dijagnoze: gubitak empatije, promene u ponašanju, poteškoće u komunikaciji, problemi sa ravnotežom i kretanjem. Kada je postalo jasno da nešto nije u redu, odlučila je da potraži pomoć.

„Znala sam da je došao trenutak. Morala sam da podignem ruku, da budem najbolji mogući zagovornik za svog muža i da razgovaram sa lekarom,“ rekla je, napomenuvši da je trebalo dosta snalažljivosti da bi on pristao na pretrage.

„Bila sam jako ljuta“

Slične detalje podelila je i u razgovoru za Vanity Fair, navodeći da se brak „rušio“ pre nego što je uključila lekare.

"Bila sam jako ljuta, jako uznemirena, jako tužna. Bilo mi je teško da razlučim na šta sam i na koga sam ljuta. Nisam bila u dobrom stanju. I to nije bilo dobro za Brusa, nije bilo dobro za našu decu, niti za bilo koga – a najmanje za mene.“

Uprkos tuzi zbog vrste povezanosti koju je izgubila sa Brusom, Ema kaže da se njihov odnos preoblikovao u nešto novo i dublje.

„Ne oseća se čak ni kao ‘muž i žena’. Kao da smo to prerasli. Ne znam kako to da nazovem, ali to je nešto drugo. Osećam veliku povezanost s njim i ne znam koji bi bio naziv za to. Jednostavno je dublje. On je moja osoba.“

Složna porodica

Ema i Brus su se upoznali 2007. godine u teretani, a dve godine kasnije su se venčali na ostrvima Turks i Kaikos. Ema je veoma bliska sa Brusovom bivšom suprugom Demi Mur i njihovim ćerkama Rumer, Skaut i Talulom. Porodica je više puta javno pokazala uzajamnu podršku tokom glumčeve borbe sa bolešću. Demi je 2021. godine, u emotivnoj objavi povodom Međunarodnog dana žena, odala počast Emi:

„Ja je vidim kao porodicu i čast mi je da je zovem prijateljicom. Naša deca su sestre, a ipak ne postoji ime za ono što je naša porodična povezanost jednih s drugima. Mi smo majke ujedinjene, sestre povezane u ovoj ludoj životnoj avanturi.“

