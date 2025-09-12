Slušaj vest

Glumica Elizabet Harli(60) privukla je svu pažnju na dodeli National Television Awards. Atraktivna glumica pojavila se na crvenom tepihu sa svojim novim dečkom Bilijem Rejom Sajrusom i sinom Dajamijenom.

Harli, poznata po fotografijama u bikinijima, ovoga puta je svoju senzacionalnu figuru pokazala u rizičnoj haljini. Kreacija je bila poluprovidna i ukrašena svetlucavim cirkonima. Haljina je imala dubok dekolte koji je jedva zadržavao Elizabetino bujno poprsje, kao i veliki šlic do butine.

Izazovnu haljinu je kombinovala sa srebrnim štiklama i jednostavnim nakitom.

Njen novi partner nosio je potpuno crnu modnu kombinaciju, dok je njen sin imao upečatljivo belo odelo sa svetlucavim detaljima.

Elizabet je ranije ove godine iznenadila pratioce kada je otkrila da je u vezi sa muzičarem, ocem Majli Sajrus. Od tada su nerazdvojni, a on je celo leto proveo kod nje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Par deli mnogo zajedničkih interesovanja, uključujući i muziku, a glumica je nedavno otkrila da je novi dečko počeo da je uči da svira gitaru.

„Prvi put sam bila u Engleskoj celo leto i uživala sam u svakom trenutku. Bili me uči da sviram gitaru, trenutno sam užasna, ali nadam se da ću napredovati“, rekla je ona.

Harli je rekla i da se danas trudi da što više vremena provodi kod kuće, nakon godina napornog rada. „Oduvek sam više uživala u poslu nego u zabavi i mnogo se više zabavljam dok radim nego na bilo kom društvenom događaju. Najopuštenija sam na filmskom setu. Međutim, bez sumnje, to je značilo da se borim sa balansom između posla i privatnog života otkad sam počela da radim u industriji, pa se sada svesno trudim da zaista uživam u vremenu provedenom kod kuće, sa porodicom i prijateljima, a ne da samo skačem sa jednog posla na drugi“, ispričala je Elizabet.

