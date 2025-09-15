Slušaj vest

Američka kantri legenda, Džoni Keš, umro je zbog komplikacija uzrokovanih dijabetesom sada već davne 2003. godine, ali mnogi smatraju da je "čovek u crnom" (kako su ga obožavatelji nazvali), zapravo umro od slomljenog srca.

Samo četiri meseca ranije, nakon operacije srca, umrla je njegova Džun s kojom je bio nerazdvojan punih 35 godina koliko su proveli u braku.

Njihova priča bila je jedna od najneverovatnijih u Holivudu, a počela je kada je muzičar bio u braku. Zapravo, njih dvoje su se prvi put videli kao deca, kada je razred malog Džonija Keša išao u Nešvil, a Džun tamo imala nastup s porodičnim sastavom 'The Carter Family' koju su nazivali 'prvom porodicom kantri muzike'.

Nakon toga prošle su godine i godine pre nego što su se upoznali 1956. u bekstejdžu dvorane "Grand Ole Opryja".

- Jednog dana ću te oženiti - rekao joj je muzičar tada iako ga je kod kuće čekala prva supruga Vivijan Liberto s kojom je imao četiri ćerke.

U to je doba prodavao alat. U braku s Vivijan Liberto bio je sedam godina, do 1961. Venčali su se čim je izašao iz vojske, a dobili su četiri ćerke: Rosan, Kejtlin, Sintiju i Taru Džoan.

Džun je bila tada u svom drugom braku. S prvim suprugom pevačom Karlom Smitom imala je ćerku, a s drugim Edvardom Niksom takođe je dobila devojčicu.

- Osećala sam se kao da sam upala u vatru i kao da sam živa gorela - opisala je jednom prilikom Džun kako se osećala kada se zaljubila u Džonija.

Zabranjena ljubav

Ta osećanja bila su joj inspiracija da napiše pesmu 'Ring of Fire'. Pesmu je u originalu otpevala njena sestra Anita, ali postala je hit tek kada ju je Džoni prilagodio, dodao trubače i otpevao svoju verziju. Oboje su tada bili u braku i oboje su bili vernici. Za Džun, zaljubljivanje u oženjenog muškarca bio je smrtni greh. Dok je pisala reči za 'Ring of Fire' na pameti su joj bili plameni jezici pakla, gde je verovala da će goreti zbog zabranjene ljubavi.

Počeli zajedno da nastupaju

Ova pesma bila je prva u nizu njihovih zajedničkih hitova. Njihova potisnuta osećanja koja su gajili jedno prema drugome dolazili su do izražaja kada bi nastupali zajedno. Hemija između para bila neporeciva. Džun i Džoni počeli su da nastupaju zajedno početkom 60-ih. Sve su se više zbližavali i sve više udaljavali od svojih supružnika.

- Džun je ‘Ring of Fire’ napisala za mene i tačno takva je bila naša afera. Bili smo ludo zaljubljeni i sve vreme zajedno radili. A kada se turneja završila, morali smo da idemo kući svojim porodicama. To je bolelo - iskreno je jedanput ispričao žoni Keš.

Razvod i početak romanse

Džoni se napokon 1966. razveo od žene, a Džun je zatražila razvod od svog drugog supruga. Ali Džoni je bio zavistan od tableta, droge i alkohola. Nekoliko puta je prosio Džun, ali ona mu je rekla da se neće udati za njega dok se ne skine s droge. On je tada obećao da će sve učiniti da bude njegova.

Punih trinaest godina nakon što su se upoznali Keš je zaprosio Karter i to na pozornici tokom zajedničkog nastupa u Ontariju krajem februara 1968. godine. Pevali su hit 'Jackson', a usred pesme Džoni je stao, zaustavio muziku i pitao Džun da li želi da se uda za njega.

Venčali su se 1. martu te godine, a dve godine kasnije rodio im se sin Džon Karter Keš.

Džunina majka Džanet možda najbolje opisuje kako je izgledao njihov odnos: “Uvek su bili fokusirani jedno na drugo. Oni su bili istinski par, predani i odani jedno drugom.”

Nastupali su zajedno celi svoj život s istom hemijom na pozornici, a on ju je uvek predstavljao kao 'svoju damu'. Do kraja života zajedno su živeli i stvarali.

Džoni se nažalost, celog života borio za bolešću zavisnosti. Iako je Džun zbog toga patila, nikad ga nije napustila. Bila mu je podrška i dobro je poznavala njegovu mračnu stranu.

Ohrabrivala ga je da se suočava s njom. Kada se njihov brak našao u krizi, umesto da odustanu jedno od drugog, obnovili su bračne zavete. "U dobru i zlu, dok ih smrt ne rastavi" njih dvoje shvatili su ozbiljno.

Nažalost, nakon što je Džun preminula, Džon jednostavno nije mogao dalje sam, i brzo je i on otišao sa njom, a njihova ljubav i dan-danas mnogima je inspiracija.

