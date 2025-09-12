Slušaj vest

Pol Voker je bio na vrhuncu slave kada je 2013. godine, u 40. godini, izgubio život u tragičnoj saobraćajnoj nesreći. Danas bi proslavljao 52. rođendan. Glumio je u sedam filmova iz franšize Paklene ulice, a kako bi sedmi deo bio dovršen, ulogu njegovog lika Brajana O'Konera nakon njegove smrti preuzela su njegova braća Kejleb i Kodi Voker.

Pol je živeo punim plućima, a oni koji su ga poznavali kažu da mu je dobrota bila najupadljivija osobina. Prvo pojavljivanje na televiziji imao je u reklami za pelene. Sa dve godine počeo je da se bavi manekenstvom, dok je sa dvanaest počeo da glumi u dečjim TV emisijama. Nakon završene osnovne škole u Sanlendu, pohađao je Village Christian High School, a zatim upisao fakultet u Južnoj Kaliforniji gde je studirao biologiju.

Njegov ljubavni život oduvek je privlačio veliku pažnju jer je važio za velikog zavodnika za kojim su uzdisale žene širom sveta. Među njegovim poznatim vezama bila je glumica Deniz Ričards, a iz veze sa Rebekom MekBrejn dobio je ćerku Midou Rejn. Veza je pukla već naredne godine, a Rebeka i Midou su se preselile na Havaje. Kada je imala 13 godina, Midou se preselila kod Pola jer je, prema pisanju stranih medija, njena majka previše pila.

Pol je 1999. godine bio u vezi sa američkom pevačicom Kristin Milijan, sa kojom je raskinuo godinu dana kasnije, a potom je bio tri godine u vezi sa Blis Elis.Dovođen je u vezu i sa bivšom manekenkom Obrianom Atvel, koja je, prema američkim medijima, bila maloletna kada su započeli romansu, ali su ostali prijatelji nakon raskida. Bio je u vezi i sa glumicom Džesikom Albom, kao i manekenkama Anais Aleksander i Izabel Gulart.

U jednom od poslednjih intervjua Pol je rekao da želi da napusti glumu i posveti se porodici. Kako je tada tvrdio, bio je umoran od života filmske zvezde i smatrao je da je Holivud obično "smeće". Voleo je da surfuje, trenirao je džiu džicu, obožavao je životinje, ali je voleo i da ide u lov. Smatrao je da nije trebalo da postane glumac, već muzičar.

Voleo je automobile i brzu vožnju. Takmičio se u Redline Time Attack trkačkoj seriji. U nekim scenama u filmu Paklene ulice nije koristio kaskadere, već je svoj Nissan Skyline lično prilagodio za film.

Nažalost, 30. novembra 2013. godine, glumac i njegov prijatelj, finansijski savetnik Rodžer Rodas, vozili su se u Porscheu u Santa Klariti, kada je Rodžer izgubio kontrolu nad automobilom koji je udario u stub i zakucao se u drvo. Auto je eksplodirao, a vatrogasci i lekari koji su ubrzo stigli na mesto nesreće mogli su samo da konstatuju smrt.

Polova majka se nakon njegove smrti prisetila tog kobnog dana. Rekla je da je Pol zaboravio na humanitarni događaj na kojem je trebalo da bude 30. novembra 2013. Prikupljala su se sredstva za žrtve tajfuna Haijan na Filipinima. Bio je to događaj koji je organizovala njegova humanitarna organizacija Reach Out Worldwide. Tog dana je planirao da kiti jelku sa ćerkom, ali je stigla poruka koja ga je podsetila na događaj i on je odmah izleteo iz kuće.

„Neobavezno smo razgovarali kada je dobio poruku. Skočio je i rekao: 'Bože, zaboravio sam da moram tamo da budem'“, ispričala je majka Šeril. Pol i njegov prijatelj su poginuli na licu mesta, a njegovo telo je kremirano.

