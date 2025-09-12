Slušaj vest

Čening Tejtum (45) nije imao mnogo sreće u ljubavi pre veze sa Inkom Vilijmas (26), sa kojom se prvi put u javnosti pojavio na ovogodišnjoj zabavi u čast dodele Oskara u Los Anđelesu, četiri meseca nakon što je raskinuo sa glumicom Zoi Kravic, koja je sada sa pevačem Harijem Stajlsom.

Tejtum je u aprilu ove godine vezu sa Inkom Vilijams potvrdio i na Instagramu, a u međuvremenu su viđeni kako javno razmenjuju nežnosti.

Inka Vilijams je 19 godina mlađa od Čeninga Tejtuma, a deluje kao da je ta razlika još i veća. Ljudi bliski glumici tvrde da je "ona veoma zrela za svoje godine i da ima svoj život", aludirajući da ne juri pažnju i da je to važno za vezu, kao i da je Tejtumu dobro u tom odnosu, navodi Page Six.

Tejtum je posle razvoda od Džene Devan imao kratku romansu sa pevačicom Džesi Džej, a rastanak sa suprugom bio je buran i veliko iznenađenje za javnost. Krah braka izazvalo je njegov neverstvo.

Pratio ga maler nakon što je prevario suprugu

Čening Tejtum je sa Zoi Kravic bio u vezi tri godine, bili su čak i vereni. Ubrzo nakon vesti da su raskinuli usledilo je zanimljivo dešavanje na Instagramu.

Stiv Kazi, koji je sada u braku sa Dženom Devan, napisao je na Instagramu: "Ha ha ha". To se protumačilo kao njegovo ismevanje raskida Čeninga Tejtuma i Zoi Kravic, odnosno kao aludiranje da je neverni muž to i zaslužio.

Reakcija Kazija pokrenula je buru, pa o tome pišu TMZ i independent.co.uk, a on je pokušao da se opravda da se zapravo smejao videu sa TikToka.

"Čovek ne može da se smeje sobnoj biljci sa TikToka u današnjem svetu, koliko vidim", prokomentarisao je, ali je i dalje mnogima čudno što je baš to objavio nakon vesti o raskidu veridbe.

Podsećanja radi, Tejtum i Kravic upoznali su se na setu njenog rediteljskog debija "Blink Twice". Glumac je izjavio da "nije bio spreman za (drugi) brak" , a nakon raskida javno je hvalio njenu posvećenost rediteljskom poslu.

Kada je u pitanju njegov odnos a bivšom suprugom, situacija je drugačija. Čening Tejtum i Džena Devan upoznali su se na snimanju filma "Step Up" 2006. godine, verili su se 2008, a venčali 2009. u Malibuu. Tokom brakorazvodne parnice složili su se da je službeni datum raskida 2. april 2018, dok ih je sudija proglasio zakonski samcima godinu dana kasnije, 20. novemba.

Advokati Čeninga Tejtuma optuživali su Dženu da odugovlači sa brakorazvodnom parnicom. Podatak da su od 2019. zakonski samci u velikoj meri objašnjava sve ono što je u međuvremenu usledio u njihovom ljubavnom životu.

Pre razvoda desio se još jedan šok. Džena je preko medija, u aprilu 2018. godine, saznala da njen, u to vreme i dalje zakoniti muž, ima devojku – pevačicu Džesi Džej. Bilo je to pre nego što su predali papire za razvod.

"Bila sam u aviona kada sam saznala za njegovu novu vezu. Bila sam zatečena", napisala je glumica u svojim memoarima "Gracefully You: Finding Beauty and Balance". Šuškalo se čak da je Tejtum romansu sa Džesi počeo dok je još trajala njegova veza sa Dženom (pre nego što su se rastali).

Džena je 2018. počela vezu sa Stivom Kazijem, sa kojim se verila. Dobili su dvoje dece. Tejtum je raskinuo sa Džesi 2021. godine.

Kako je Čening lutao od veze do veze, a Džena nakon razvoda našla sreću pored Stiva, komentarisalo se da je nevernog glumca stigla karma. Da li veza sa Inkom Vilijams donosi preokret? Mnogi prognoziraju novi krah, imajući u vidu njegovu prošlost, ali možda se svi iznenade.

Glumac je na holivudsku premijeru poveo i ćerku Evelin (12), za koju kažu da izuzetno liči na oca pa čak i da je njegov klon.

Tejtum nije zanemario ulogu oca, a videćemo da li će uz Inku Vilijams priomeniti stav da nije spreman za drugi brak.

