Čipka, a ispod donji veš: Dakota Džonson u najsmelijem izdanju prošetala crvenim tepihom i pokazala zanosnu figuru
Holivudska glumica Dakota Džonsonprivukla je sve poglede na glamuroznoj gala večeri "Caring for Women", održanoj u organizaciji Kering fondacije u Njujorku.
Potpuno providna haljina najpoznatije plavuše sve je zapanjila, a ispod je nosila samo veš.
Zvezda filma"Pedeset nijansi sive" odlučila se za izuzetno odvažnu modnu kombinaciju – providnu čipkastu haljinu koja je otkrivala njen crni donji veš.
Haljina dugih rukava, ukrašena crnim cvetnim vezom, savršeno je istakla njen vitki stas, dok je visoki ovratnik dizajnu dodao dozu elegancije. Ipak, sve je bilo dovoljno provokativno jer su se ispod providnog materijala videle njene gaćice i grudnjak.
Minimalni mejkap i podignuta kosa u ležernoj punđi omogućili su da baš haljina bude u centru pažnje, a crne sandale sa tankim kaišićima zaokružile su ovaj glamurozni izgled.
(Kurir.rs/Dnevnik.hr)
