Slušaj vest

Holivudska glumica Dakota Džonsonprivukla je sve poglede na glamuroznoj gala večeri "Caring for Women", održanoj u organizaciji Kering fondacije u Njujorku.

Potpuno providna haljina najpoznatije plavuše sve je zapanjila, a ispod je nosila samo veš.

dakota Džonson Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, Leonardo MUNOZ / AFP / Profimedia

Zvezda filma"Pedeset nijansi sive" odlučila se za izuzetno odvažnu modnu kombinaciju – providnu čipkastu haljinu koja je otkrivala njen crni donji veš.

Haljina dugih rukava, ukrašena crnim cvetnim vezom, savršeno je istakla njen vitki stas, dok je visoki ovratnik dizajnu dodao dozu elegancije. Ipak, sve je bilo dovoljno provokativno jer su se ispod providnog materijala videle njene gaćice i grudnjak.

profimedia-1036364042.jpg
Dakota Džonson Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Minimalni mejkap i podignuta kosa u ležernoj punđi omogućili su da baš haljina bude u centru pažnje, a crne sandale sa tankim kaišićima zaokružile su ovaj glamurozni izgled.

(Kurir.rs/Dnevnik.hr)

Ne propustitePop kulturaŠavovi na haljini počeli da popuštaju u uživo programu: Voditelj i glumica nisu mogli da sakriju neprijatnost (FOTO)
profimedia-1006598091.jpg
Pop kulturaVolela je njegovu decu i očajnički želela da postane majka: Pukla veridba najlepše holivudske glumice!
profimedia0461922474.jpg
Pop kulturaBila glavna zvezda erotskog trilera, a sada otvara OnlyFans: Slavna glumica ovako planira da zaradi pare
profimedia-1001279938.jpg
Pop kulturaNa njena providna izdanja svi su navikli, ali ovim poslednjim oborila je s nogu: Čuvena glumica osvaja Francusku na svakom koraku
profimedia-1000813724.jpg

 VIDEO: Glumica otkrila svoj najveći porok

GLUMICA OTKRILA SVOJ NAJVEĆI POROK! Anđela Jovanović odgovara na 36 brzih pitanja Kurir televizije Izvor: kurir teklevizija