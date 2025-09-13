Slušaj vest

Smrt slavne starlete Ane Nikol Smit 2007. godine šokirala je svet, ali istina o njenom životu i odnosu prema sopstvenom detetu i danas izaziva jezu. Ova kontroverzna Plejboj zečica ostavila je iza sebe petomesečnu ćerkicu Danijelin Birkhed, a njen kraj bio je obeležen tragedijama, skandalima i zavisnostima.

Tragedija za tragedijom

Samo tri dana nakon što se Danijelin rodila, njen stariji polubrat, 20-godišnji Danijel Vejn Smit iznenada je preminuo — i to u istoj bolničkoj sobi gde se nalazila njihova majka. Došao je na Bahame kako bi upoznao svoju sestru, ali ga je, prema rezultatima obdukcije, usmrtila smrtonosna kombinacija opijata.

Ana Nikol nikada nije prebolela njeogovu smrt. Sledećih nekoliko meseci provela je u dubokoj depresiji, borila se s viškom kilograma i tonula sve dublje u svet tableta, alkohola i samouništenja. Dana 8. februara 2007. pronađena je mrtva u hotelskoj sobi 607 u luksuznom kazinu i hotelu “Hard Rock” na Floridi.

Pokušaji reanimacije njenog telohranitelja bili su uzaludni. Ana je proglašena mrtvom, a uzrok smrti bio je koktel lekova – uključujući antidepresive, sredstva za spavanje, lekove protiv bolova i lekove za anksioznost. Bio je to još jedan u nizu holivudskih krajeva koji para srce.

Misterija očeva i zamrznuta sperma 89-godišnjaka

Nakon Anine smrti, javnost je bila opčinjena pitanjem: ko je otac ćerke Ane Nikol Smit?

U jednom trenutku, Ana je tvrdila da je otac njenog deteta Dž. Hoverd Maršal (J. Howard Marshall), naftni tajkun za kog se udala kada je imao čak 89 godina. Tvrdila je da je pre smrti zamrznuo svoju spermu.

Međutim, DNK analiza je nepobitno pokazala da je pravi otac Leri Birkhed (Larry Birkhead), Anin tadašnji dečko i fotograf s kojim je imala burnu vezu. Danas on sam odgaja Danijelin, devojčicu koja neverovatno liči na majku.

Šokantne optužbe dadilje: "Izgladnjivala je bebu!"

Nakon smrti Ane Nikol, dadilja koja je brinula o Danijelin ispričala je nešto što je zaledilo krv u žilama:

– Iako je znala da beba mora da jede 84 grama na svaka tri sata, ona je insistirala da joj dajem samo 70. Bila je opsednuta idejom da od nje napravi ‘seksi bebu’ – rekla je dadilja.

Ana je navodno bila opsednuta fizičkim izgledom svog deteta, dok je istovremeno tonula u mrak zavisnosti. Sedela bi ispred televizora, mešala lekove i birala odeću u kojoj će biti sahranjena. U danima nakon gubitka sina, sve joj je išlo nizbrdo.

Danijelin danas: “Tinejdžerka koja ne zna sve o majci”

Danas, Danijelin Birkhed ima 18 godina. Zdrava je, dobra učenica, i često posećuje mesta koja su njeni roditelji voleli. Njen otac Leri se trudi da joj približi istinu o majci:

– Ne zna mnogo o Ani. Kada je postala tinejdžerka, pomislio sam: „Zašto joj ne bih pokazao odakle potiče?” Iskreno, ni ja nisam znao sve detalje iz njenog života – ispričao je Leri.

Uspeo je da ćerku sačuva dalje od lošeg uticaja, a javnost ga hvali jer je iz tragične sudbine Ane Nikol Smit uspeo da izvuče jednu svetlu tačku – dete koje danas odrasta u stabilnom okruženju.

