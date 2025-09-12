Slušaj vest

Glumac Dušan Kaličanin koga je domaća publika zavolela u seriji "Istine i laži" bez dlake na jeziku govorio je o svom privatnom životu i tom prilikom otkrio da voli da ulazi u "second hand" radnje.

Kako je objasnio, voli da kupuje polovnu garderobu jer ne vidi poentu u tome da se razbacuje novcem na trivijalne stvari.

1/7 Vidi galeriju Dušan Kaličanin Foto: Nenad Kostić, Kurir TV, Kurir Televizija

- Takvi lokali su u inostranstvu veoma popularni, samo kod nas je neobično da se poznati tamo oblače. To ne znači da nemam novca, već upravo tamo nalazim zanimljive stvari - ispričao je Kaličanin za Blic i dodao da ga nije sramota, kao i da se rado slika u takvim prodavnicama:

- Ljudi se začude kada me sretnu u radnjama polovne odeće, ne očekuju da ja kupujem na takvim mestima. Često me pitaju da izađem ispred da se fotografišemo, jer misle da me je blam da poziram u radnji. Nemam problem sa tim i uvek se rado slikam sa svima koji me zamole.

Klikom na link pročitajte priču tiktokerke koja je kupila polovni džemper pa saznala koliko zaista vredi.

Morao da se iseli iz svog stana

Kako je glumac ranije ispričao morao je da se iseli iz svog stana zbog renoviranja lokala u zgradi u kojoj je živeo. Glumac se požalio da su popucali zidovi, parket se odvojio, a sijalice gubile kontakt.

- Buka je bila nesnosna, mi nismo živeli. Onda su oni malo spustili loptu, jer su se međusobno posvađali, pa su menjali preduzimače, sve iznova radili, da bi na kraju rekli da će sve završiti u toku leta, ali i dalje traju radovi. Mi smo u teroru, godinu dana razmišljamo kad će neko da nam ugrozi život. Probudiš se odmah krene bušilica, pa čekić, a kad im se obratiš oni se ljute. Potpuno bolesna situacija. Očajni smo svi u zgradi, ja sam bukvalno odmah iznad njih i u najvećem sam problemu - objasnio je glumac.

Bonus video: Dušan Kaličanin na modnoj reviji