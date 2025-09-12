Slušaj vest

Prvo pojavljivanje u javnosti nekadašnje glavne urednice američkog Voga i nove urednice ovog časopisa desilo se sinoć u Njujorku, na tradicionalnom događaju Kering fondacije. Ana Vintur i Kloi Mal gotovo da se nisu odvajale jedna od druge.

Ana Vintur obožava cvetni desen, tamne sunčane naočare su zaštitni znak njenog stila kao i bob frizura. Dojučerašnja glavna urednica Voga voli i upadljiv nakit, ne preza ni od kombinacije više različitih šarenih printova, a njen stil odevana, bez obzira na uticaj u modi, ne mimoilaze kritike.

Mnogima nije se ne dopada njen način odevanja i estetika koju forsira decenijama. Govore i da je monotono što ne pravi veće promene u svom stilu, a komentarišu i da se ne oblači nimalo moderno.

U toj doslednosti i originalnosti Ana je upravo pronašla dovoljno materijala da kreira svoj krajnje jedinstven način odevanja. Trendove prati diskretno i ponekad, i svojim modnim manirom otkriva da je suština mode za nju pronaći stil po svojoj meri, a kako decenijama ima isti imidž, očigledno je odavno pronašla šta joj najviše odgovara.

Nadvladala je trendove, i i sam definisala svoj stil koji ne oslikava šta je moderno, a šta ne, već je izraz njen same.

Sličnim principom vodi se i Kloi Mal kojoj moda i nije glavno interesovanje. Sudeći po tome kako se do sada oblačila radeći za razne časopise i na kraju za Vog i kako se sada odeva, od nje se ne bi moglo očekivati da neguje stil koji bi bio po ukusu većine. I ona voli da se oblači drugačije, a sinoć se pojaivla u roze modnom izdanju sa metalik detaljima.

Podeljena su mišljenja da li bi žene koje igraju glavnu ulogu u svetskoj modni trerbalo da se oblače ovako ili više u stilu najbolje odevnih holivudskih zvezda. Ima nečeg posebnog u njihovoj originalnosti, a sličnim principima se rukovode i brojni svetski dizajneri koji svetu nude najlepše kreacije.

Nakon što je Ana Vintur u julu otišla sa mesta glavne urednice američkog Voga (Vogue), izdvačka kuća Condé Nast imenovala je ranije ovog meseca urednicu sadržaja modne Biblije.

"Moda i mediji se razvijaju vrtoglavom brzinom i jako sam uzbuđena i zadivljena što sam deo toga. Osećam se neverovatno srećnom što će Ana biti moja mentorka, tu odmah iza ugla", saopštila je Kloi Mal (39), piše The Guardian.

Mal je bila urednica sajta Vogue.com i suvoditeljka podkasta The Run-Through with Vogue, a dugogodišnja je insajderka Ane Vintur u časopisu, od 2011. Odgovorna je za uredničke biltene i uspešne "duhovite" hitove poput Dogue (časopisa o psećoj modi). Više je novinarka širokog spektra nego modna insajderka, a 2014. godine za Into the Gloss rekla je da je "oklevala kada je davala intervjue, jer moda nije jedno od njenih glavnih interesovanja u životu i više je htela da bude spisateljica nego urednica, ali sistem u Vogue ju je toliko zaveo da nije mogla da odoli".

"U trenutku promena, kako unutar mode tako i izvan nje, Vogue mora i dalje da bude nosilac standarda i lider u pomeranju granica", rekla je Ana Vintur i naglasila: "Kloi je mnogo puta dokazala da može da pronađe ravnotežu između duge, jedinstvene istorije američkog Voguea i njegove budućnosti, u prvim redovima onog novog što dolazi. Jako sam uzbuđena što ću nastaviti da radim sa njom, kao njena mentorka, ali i kao njena učenica, dok nas i našu publiku vodi tamo gde nikada pre nismo bili".

Diplomirala je na Univerzitetu Brown, odrasla je u Los Anđelesu i započela karijeru pišući o nekretninama za New York Observer. Od tada je pisala za New York Times, Marie Claire, Wall Street Journal i Architectural Digest. Pridružila se Vogue u sektoru za reportaže pre 15 godina i radila je u raznim sekcijama.

Ćerka je čuvene glumice Kendis Bergen koju ste gledali u filmu "Mis tajni agent" i u "Klubu zadovoljnih žena", kao i u seriji "Seks i grad" gde je glumila urednicu američkog Voga, koju sada u životu igra njena ćerka. Ptac Kloi mal je filmski reditelj Luj Mal, koji nije želeo da živi u Holivudu jer mu je rodna Francuska bila draža.