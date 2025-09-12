Slušaj vest

Za razliku od brojnih javnih ličnosti koje letovanje pretvaraju u niz pažljivo isplaniranih fotografija, glumica Dragana Mićalović odlučila je da leto provede opušteno i prirodno – bez filtera i bez zadrške.

U ležernom izdanju, u belom bikiniju koji joj savršeno pristaje, Dragana je viđena kako s lakoćom preskače stene duž obale, dok su znatiželjni pogledi prolaznika i turista ostajali prikovani za nju.

Na društvenim mrežama, glumica je dodatno oduševila pratioce objavivši fotografije bez šminke, otkrivajući besprekorno čisto i negovano lice, što je izazvalo niz pozitivnih komentara i pohvala.

"Uvek između sebe i slobode…Negde na ivici sunca i tišine… tu sam svoja" - napisala je Dragana.

Ostvarila životni san i kupila stan u Beogradu

Dragana je jako dugo radila na tome da sebi obezbedi nekretninu, a nedavno je to i ostvarila i pokazala kako sve sredila.

- Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače... Dragi dnevniče, ne znam koliko koraka imam ispred sebe, ali dobro znam koliko sam koraka napravila da bih se pronašla između svojih strahova i svojih snova. Dok zahvalna ostvarujem samo jednu svoju želju. P.S. Veruj. Verujem – govorila je glumica ranije na, opisivajući momente sreće i emocija prilikom kupovine stana.

